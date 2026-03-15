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Quem é Delroy Lindo, ator veterano que pode surpreender no Oscar?

Lindo interpreta um músico de blues que enfrenta questões profundas de identidade

Estadão Conteúdo
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Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos em “Pecadores”, recordista de indicações no Oscar 2026. (Divulgação/Prime Video)

Aos 73 anos, o ator Delroy Lindo alcançou um marco notável na carreira ao receber sua primeira indicação ao Oscar, competindo na categoria de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel como Delta Slim no filme Pecadores, dirigido por Ryan Coogler.

Lindo é um nome consagrado de Hollywood, com mais de cinco décadas de trabalho que passam pelo teatro, cinema e televisão, e agora celebra reconhecimento tardio pela Academia após anos de performances memoráveis.

Nascido em 18 de novembro de 1952 em Londres e criado entre Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, Lindo começou sua trajetória artística no palco antes de ganhar destaque no cinema. Seu talento chamou atenção internacional em papéis marcantes em filmes de Spike Lee, como Malcolm X (1992), Irmãos de Sangue (1995) e Destacamento Blood (2020).

Em Pecadores, que já quebrou recordes ao receber 16 indicações ao Oscar, Lindo interpreta um músico de blues que enfrenta questões profundas de identidade e história cultural, numa espécie de encarnação velha do pecado.

Embora Lindo seja um dos destaques desta corrida, a disputa por Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2026 está bastante acirrada. Entre os concorrentes na mesma categoria estão nomes como Benicio del Toro (Uma Batalha Após a Outra), Jacob Elordi (Frankenstein), Sean Penn (Uma Batalha Após a Outra) e Stellan Skarsgård (Valor Sentimental).

Com a cerimônia do Oscar neste domingo, 15 de março, a partir das 20h, a expectativa é de que seu nome continue sendo um dos mais comentados, e até mesmo apareça como uma possível surpresa entre os vencedores da noite.

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Oscar 2026

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