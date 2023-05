Projeto 'Buteco das Patroas' chega em Marituba neste sábado (6)

Para os amantes do sertanejo na cidade de Marituba, a pedida do final de semana é o show “Buteco das Patroas”. O projeto reúne as cantoras paraenses Layna Bellini e a dupla Thais & Thainá para uma noite rodeada dos maiores sucessos sertanejos do Brasil. O evento será realizado no sábado (6), a partir das 22h, no Barcamix, uma das maiores casas de shows da cidade.

Recentemente, Layna Bellini lançou em todas as plataformas digitais de música, o álbum “De Gole em Gole, um Modão”, reunindo grandes sucessos da música sertaneja do país na voz da cantora. Clássicos de grandes artistas renomados, como Bruno e Marrone, Chitãozinho & Xororó, Cristiano Araújo, entre outros marcam presença no novo projeto. Além de duas versões inéditas de músicas autorais da artista, o álbum, que foi gravado em 2022 e lançado só no YouTube, agora já está disponível em todas as plataformas de música.

Para a artista, será um show muito especial. “É um momento incrível, principalmente por ser ao lado das minhas parcerias Thaís e Thainá, mostrando e destacando mais uma vez a potência das mulheres dentro da música sertaneja no Pará”. A cantora destacou ainda que está muito animada e empolgada com esse novo projeto, e principalmente, com a estreia em Marituba.

A cantora Layna Bellini é paraense e está sendo o nome do momento no Brasil, após lançar uma faixa no estilo, ‘feminejo’, que se trata de um subgênero da música sertaneja que enfatiza as mulheres a partir de composições que discute o ponto de vista feminino. E, foi esse subgênero que inspirou a cantora lançar a faixa “Se Valoriza”, onde já tem mais de 130 mil visualizações na plataforma do YouTube.

O primeiro lote de ingressos do “Buteco das Patroas” já esgotou e já está disponível o novo lotado. Para os interessados em participar do evento, basta mandar uma mensagem para o número: (91) 98808-0429 e fazer uma reserva.

Agende-se

“Buteco das Patroas”

Data: 06/05

Hora: 22h

Local: Barcamix (Marituba)

