Pitty anuncia novo álbum homônimo, primeiro disco de inéditas em sete anos

A cantora Pitty anunciou nesta semana o lançamento de seu novo álbum de estúdio, "PITTY", previsto para chegar às plataformas digitais no dia 16 de outubro pela gravadora Deck.

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O trabalho é o sexto disco de inéditas da artista e o primeiro lançado após um intervalo de sete anos.

A novidade foi apresentada por meio de um vídeo-manifesto divulgado nas redes sociais, após uma série de publicações que antecipavam o início de uma nova etapa na carreira da cantora. O álbum sucede Matriz (2019), último trabalho de estúdio com músicas inéditas.

Segundo Pitty, o processo de criação começou no fim de 2025, quando novas composições surgiram sem que houvesse, inicialmente, a intenção de produzir um álbum completo.

“Eu tenho dito que estou fazendo o primeiro disco da minha vida, porque essa é a sensação. As coisas vêm na hora em que precisam vir. Depois de sete anos, surgiu um jeito novo de criar e eu me permiti seguir esse movimento sem tentar controlar o que estava acontecendo”, declarou.

Em outra fala sobre o processo criativo, ela explicou que as músicas nasceram antes mesmo de existir um planejamento para o disco.

“Eu ainda não estava pensando em fazer um álbum. Mas veio um troço, a caneta começou a fritar, a caneta ferveu, e eu fui deixando. Me abri totalmente para aquilo que estava acontecendo. Esse disco se fez e se impôs. Eu fui tomada por ele”, disse.

O álbum leva, pela primeira vez, o nome da própria artista. De acordo com a divulgação, Pitty assina as letras, melodias, riffs, a coprodução musical e também a direção geral do projeto, incluindo a concepção estética e narrativa do trabalho.