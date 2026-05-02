Pearl Jam no Brasil: CEO do Atlético confirma show em 2026

O Pearl Jam já tem shows previstos no Brasil, segundo Pedro Daniel, CEO do Atlético Mineiro. Em entrevista ao portal N Sports nesta sexta, 1º, Pedro confirmou que a banda norte-americana se apresenta na Arena MRV, em Belo Horizonte, ainda este ano.

"Nós tivemos diversos eventos. Desde grandes eventos... Tivemos Luan Santana e vamos ter Pearl Jam lá na frente", afirmou o CEO. A data exata da apresentação, porém, não foi confirmada.

No site oficial da banda, nenhuma futura apresentação do grupo de Eddie Vedder foi oficialmente confirmada. Havia rumores de que a banda se apresentaria no Rock in Rio em setembro, mas nada foi anunciado até agora.

A última vez que o Pearl Jam pisou em terras brasileiras foi em 2018, no Lollapalooza Brasil. Naquele ano, também se apresentaram as bandas Red Hot Chili Peppers e The Killers.

Em 2015, a banda chegou a tocar no Mineirão e anunciou que o cachê seria doado às vítimas da tragédia em Mariana, que ocorreu no mesmo mês do show. À época, Vedder chegou a fazer um discurso sobre a tragédia. "Acidentes tiram vidas. Destroem rios. E, ainda assim, eles conseguiram lucrar. Esperamos que eles sejam punidos. Duramente punidos. E cada vez mais punidos. Para que nunca esqueçam o triste desastre causado por eles", disse.

Em 2016, o Instituto Bioatlântica (IBIO) confirmou que recebeu recursos doados pela banda americana no valor de U$ 33.333 (cerca de R$ 120 mil à época).