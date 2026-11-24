Paraense Ullisses Campbell fecha exclusividade com o Prime Video

O Amazon MGM Studios, que abastece o Prime Video, anunciou um contrato de exclusividade com o jornalista e escritor paraense Ullisses Campbell, autor de obras do gênero true crime no Brasil e um dos criadores da produção "Tremembé", título original nacional com maior audiência no Prime Video no país. Com cinco livros publicados sobre crimes de repercussão no Brasil, Campbell passará a atuar como criador, roteirista, diretor, produtor executivo e consultor em séries, documentários e longas-metragens da plataforma.

Em entrevista concedida ao portal Leo Dias, o escritor comentou o alcance desse formato audiovisual no país. “Acredito que o true crime brasileiro mal arranhou a superfície de todo o seu potencial. Nosso país abriga histórias extraordinárias, muitas das quais são mais estranhas que a ficção”, afirmou Campbell. “A história do Brasil também é contada por meio de seus crimes. Muitos desses casos refletem os costumes, os preconceitos, as desigualdades e as transformações sociais de sua época. Quando as adaptações para as telas revisitam esses acontecimentos, elas também criam um registro histórico e ajudam a preservar a nossa memória coletiva. É por isso que vejo o true crime como uma lente para entender quem somos e como chegamos até aqui.”

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O paraense escreveu os títulos da trilogia "Mulheres Assassinas", composta pelas biografias "Suzane: assassina e manipuladora" (2020), "Elize Matsunaga: a mulher que esquartejou o marido" (2021) e "Flordelis: a pastora do Diabo" (2022), reunidas posteriormente em um box da coleção, além de edições revistas e ampliadas. O autor publicou também "Francisco de Assis: o maníaco do parque" (2024) e "Tremembé: o presídio dos famosos" (2025), obra que serviu de base para a série do Prime Video e ganhou a continuação "Tremembé 2".

A parceria com a Amazon MGM Studios formaliza a continuidade da relação entre o estúdio e Campbell, que integrou a equipe de roteiristas da primeira temporada de "Tremembé" e assume a função de produtor executivo na continuação da produção, prevista para estrear em 2027. O autor já mantém projetos em fase de desenvolvimento junto à empresa, ampliando o catálogo de produções realizadas no Brasil.

“Ullisses tem uma habilidade rara de contar essas histórias com responsabilidade, profundidade e ambição artística, e Tremembé mostrou a força com que elas se conectam com o público”, declarou Julia Priolli, Head Criativa de Originais Brasileiros do Amazon MGM Studios. “Com a chegada de Ullisses, o true crime se torna um pilar fundamental da nossa programação brasileira, e mal podemos esperar para levar a próxima leva dessas histórias para as telas”, acrescenta