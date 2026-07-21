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Pajé Zeneida Lima completa 92 anos e recebe homenagem da Beija-Flor nas redes socias

A líder marajoara será tema do enredo da agremiação no Carnaval de 2027

Amanda Martins

21 de julho de 2026 às 10:40

Pajé Zeneida Lima

Pajé Zeneida Lima ( Foto: Luiz Braga/Divulgação )

Nesta terça-feira (21), data em que a Pajé Zeneida Lima completa 92 anos, a Beija-Flor de Nilópolis usou as redes sociais para celebrar a trajetória da líder marajoara que será homenageada pela escola de samba no Carnaval de 2027.

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Beija-Flor realiza concurso de samba-enredo em Belém do Pará A escola promoverá em Belém, no dia 15 de agosto, uma etapa seletiva de seu concurso de samba-enredo para o Carnaval de 2027, que homenageia a pajé paraense Zeneida Lima

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Em uma publicação dedicada à aniversariante, a agremiação destacou a contribuição de Zeneida para a cultura amazônica e relembrou que sua história voltará à Marquês de Sapucaí como tema do próximo desfile.

"Pajé, compositora, escritora, poeta, ativista social e líder da Instituição Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia, ela reúne inúmeras virtudes, talentos e facetas, sendo inspiradora em cada uma delas", iniciou a escola. 

"Uma mulher forte e guerreira, que superou muitas adversidades para se tornar um grande exemplo para todo o país", destacou a Beija-Flor. 

A  escola também manifestou expectativa para o desfile. "Que a nossa caminhada rumo ao Carnaval de 2027 seja inesquecível. Vamos juntos, com muita fé e amor, escrever mais um capítulo dessa história!", afirmou. 

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