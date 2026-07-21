Pajé Zeneida Lima completa 92 anos e recebe homenagem da Beija-Flor nas redes socias

A líder marajoara será tema do enredo da agremiação no Carnaval de 2027

Nesta terça-feira (21), data em que a Pajé Zeneida Lima completa 92 anos, a Beija-Flor de Nilópolis usou as redes sociais para celebrar a trajetória da líder marajoara que será homenageada pela escola de samba no Carnaval de 2027.

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Em uma publicação dedicada à aniversariante, a agremiação destacou a contribuição de Zeneida para a cultura amazônica e relembrou que sua história voltará à Marquês de Sapucaí como tema do próximo desfile.

"Pajé, compositora, escritora, poeta, ativista social e líder da Instituição Caruanas do Marajó Cultura e Ecologia, ela reúne inúmeras virtudes, talentos e facetas, sendo inspiradora em cada uma delas", iniciou a escola.



"Uma mulher forte e guerreira, que superou muitas adversidades para se tornar um grande exemplo para todo o país", destacou a Beija-Flor.