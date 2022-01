Padre Fábio de Melo no 'BBB 22'? Religioso comenta se aceitaria participar do reality

O padre Fábio de Melo, comentou no "Altas Horas" do último sábado (1º), que seria algo “surreal” participar do “Big Brother Brasil 22”. No entanto, o religioso ainda garantiu que no momento não existem possibilidades disso acontecer.

Questionado por Serginho Groisman se teria possibilidade do público vê-lo na atração global, o padre logo descartou a ideia. “Acho que eu sairia na primeira semana! É difícil dar conta do confinamento… Uma coisa é você se confinar com quem tem afinidade e criar uma ambiência emocional favorável. No ‘Big Brother’ é diferente. Eu acho que não teria imunidade para viver isso”, afirmou ele.

Padre Fábio ainda comentou sobre a lesão no braço esquerdo e revelou detalhes de como foi parar no hospital. “Foi fazendo um treininho para manter a saúde, me distraí no movimento e o tendão curto do bíceps se rompeu. Não é uma doença e já passa”, contou ele, que passou pela cirurgia de reconstrução no dia 28 de novembro.