Obra de Vital Lima é reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará pela Alepa

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou por unanimidade, nesta terça-feira (4), o projeto de lei que reconhece a obra do cantor e compositor Vital Lima como patrimônio cultural e imaterial do Estado. A proposta, de autoria da deputada estadual Lívia Duarte (PSOL), segue agora para sanção da governadora Hana Ghassan.

Com 48 anos de trajetória artística e nove álbuns lançados, Vital Lima recebeu a aprovação do projeto com emoção. O compositor agradeceu à autora da proposta, aos parlamentares e ao povo paraense pelo reconhecimento de sua contribuição à cultura do Estado.

Reconhecimento emociona Vital Lima

Em declaração, Vital Lima expressou sua surpresa e gratidão: "A notícia me pegou de surpresa. Eu havia me sentido honrado quando a obra do Nilson Chaves foi considerada patrimônio cultural e imaterial do Pará, uma vez que temos toda uma história de canções feitas em parceria. Estou feliz que o reconhecimento tenha se estendido até mim, através do projeto da deputada Lívia Duarte. Fico muito grato a ela pela lembrança e, de uma forma mais abrangente, agradeço aos paraenses, através de cada um dos deputados que votaram pela aprovação. O paraense que eu sou ama esse estado e a nossa cultura".

Nascido em Belém, em 23 de julho de 1955, Vital Lima é um dos principais nomes da música popular paraense. Autor de composições que marcaram a produção musical amazônica, como "Círios", construiu uma carreira pautada por canções inspiradas na cultura e na realidade da região Norte.

Ao lado de Nilson Chaves, desenvolveu uma das mais importantes parcerias da música paraense. Essa colaboração foi registrada em trabalhos como os álbuns Interior e Waldemar, e no DVD Sina de Ciganos, reunindo músicas como "Flor do Destino" e "Tempodestino".

Carreira e influência na música paraense

Embora tenha se mudado para o Rio de Janeiro em 1975, o artista manteve uma relação permanente com sua terra natal. Atualmente, ele divide seu tempo entre a capital fluminense e a ilha de Mosqueiro, em Belém.

Ao longo da carreira, Vital Lima acumulou reconhecimentos nacionais. A canção "Pastores da Noite" integrou a trilha sonora da novela Memórias de Amor, da TV Globo, em 1979. Ele também participou do Festival MPB-80 e lançou o álbum Cheganças em Brasília.

Em 1984, venceu o Festival Regional da Canção Popular de Cascavel (PR) com a música "Vale a Pena". Outro marco de sua trajetória é o álbum Waldemar, considerado um dos dez melhores lançamentos do ano pela crítica do jornal O Globo após seu relançamento em 1994.

Suas apresentações incluíram importantes palcos, como o Teatro Rival, no Rio de Janeiro. Vital Lima também compôs trilhas para espetáculos teatrais, entre eles O Cândido Chico Xavier e Bonequinha de Pano, de Ziraldo. Esta última recebeu o Prêmio Maria Clara Machado de Melhor Canção/Trilha de Teatro Infantil em 2003.

Grandes parcerias e discografia do artista

As composições de Vital Lima foram gravadas por intérpretes de diferentes gerações da música brasileira. Entre eles estão Wanderléa, Simone, Elizeth Cardoso, Fafá de Belém, Emílio Santiago, Zé Renato, Walter Bandeira, Lucinha Bastos, Andréa Pinheiro, Marco André e Marisa Gata Mansa.

A discografia do artista reúne os seguintes álbuns:

Pastores da Noite (1978)

Cheganças (1980)

Interior (1986)

Vital (1990)

Waldemar (1994)

Chão do Caminho (1997)

Das Coisas Simples da Vida (2005)

O Que Não Tem Fim (2015)

A coletânea ao vivo Canto Vital (2002)