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O que Sabina Simonato disse sobre a Copa que causou polêmica? Apresentadora se explica ao vivo

Estadão Conteúdo

A apresentadora Sabina Simonato precisou se explicar ao vivo após receber críticas de espectadores por conta de um comentário feito durante o Bom Dia São Paulo, da TV Globo, na manhã desta segunda-feira, 29.

Sabina comentava a notícia de que algumas escolas aprovaram a liberação antecipada dos alunos devido à partida da seleção brasileira contra o Japão, a partir das 14h, pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo de Futebol Masculino 2026.

A apresentadora se posicionou contra a liberação, e afirmou: "Como que os pais fazem? Eu me coloco no lugar dos pais. Tem muito pai que não pode sair do serviço no horário do jogo. Como você dispensa? Faz uma atividade diferente com as crianças, um telão no pátio da escola. Faz desse limão uma limonada, porque você coloca nas costas da família."

Um pouco depois, Sabina retomou o assunto, dizendo que "não tem compromisso com o certo ou errado". Em seguida, leu o comentário de uma telespectadora: "Me desculpe, mas as escolas não são depósitos. Sei das dificuldades e necessidades dos pais, porém jogar a responsabilidade nas costas das escolas não é certo."

"Escola é lugar de aprendizado, e os funcionários também têm seus filhos. Os filhos dos funcionários podem ficar espalhados por aí, enquanto os pais, funcionários de escolas, ficam olhando os filhos dos outros? O debate tem que ser maior e, talvez, deixar a Copa como algo irrelevante", argumentou a internauta.

Sabina, então, disse que sua forma de se expressar pode ter sido errada, mas justificou sua fala: "Existe um calendário do ano inteiro e, de repente, por um jogo da Copa do Mundo, você altera isso. Aí o pai e a mãe, que tinham um planejamento, o filho estava na escola, se veem de uma hora para outra tendo que mudar os planos. Foi nesse sentido."

"Eu em nenhum momento disse que escola é depósito de alunos, que escola é creche, como eu tenho recebido aqui. Vocês têm todo o direito de se manifestar, estão me pedindo que faça uma retratação. Quero deixar aqui meu posicionamento. Existia um calendário, até então, sem um jogo previsto para segunda-feira às 14h, quando muitas crianças estariam na escola", completou.

A apresentadora afirmou, ainda, que tem "todo o respeito" pelos profissionais da educação e que gostaria de pensar nos dois lados. "Se você não concordou com meu ponto de vista e, talvez naquele momento eu não tenha sido clara, me desculpa", disse. 'Não é uma briga, não é uma discussão, vamos juntos. Que bom que vocês me alertaram sobre esse ponto", completou.

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TV/BOM DIA SÃO PAULO/SABINA SIMONATO/COMENTÁRIO/COPA/POLÊMICA
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