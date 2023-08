Quem é Hermínia na novela Amor Perfeito? Conheça a personagem de Adriana de Broux

Na fase final da novela Amor Perfeito, uma das reviravoltas da trama é o grande segredo do pai de Marê, o Leonel (Paulo Gorgulho).

Interpretada por Adriana Broux, a personagem Hermínia entrará na novela como parte importante desse quebra-cabeça.

Quem é Hermínia em Amor Perfeito?

Hermínia é uma enfermeira que guarda o grande segredo de Leonel. Ela era amante do dono do Grande Hotel e passou os últimos nove anos cuidando do seu amado.

Ela, ao lado do sobrinho Tadeu (João Rodrigo Ostrower), além de cuidar do empresário, garantiu que a vida dele não fosse exposta para evitar novas ameaças.

As estreia da personagem está prevista para ir ao ar nos próximos capítulos.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão