Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Nos 100 anos de B.B. King, Rei do Blues ainda é celebrado e redescoberto por novas gerações

Estadão Conteúdo

Passado um século desde o nascimento de Riley Ben King, a emoção não acabou - ao contrário do que ele cantava na chorosa obra-prima do blues The Thrill Is Gone. B.B. King (1925-2015), que faria 100 anos nesta semana, ainda é reverenciado e redescoberto por novas gerações. Entre os maiores guitarristas da história, o homem que deixou a miséria dos campos de algodão no sul dos EUA conquistou o mundo com as notas aconchegantes de sua Gibson Les Paul, apelidada de Lucille.

Quem visita o Bourbon Street Music Club, no bairro paulistano de Moema, logo se depara com o instrumento (autografado) exposto como um artefato sagrado que evoca o espírito do padrinho da tradicional casa de shows inspirada em Nova Orleans, berço do jazz nos EUA, e idealizada pelo empresário Edgard Radesca e outros três sócios: Luiz Fernando Mascaro, Clóvis César e Edmilson Santill.

Tudo começou em 1993, quando o grupo precisava de um grande nome para inaugurar o Bourbon. Mesmo sem dinheiro, o gestor conseguiu o contato do escritório do astro e descobriu que ele faria uma turnê na América do Sul. Organizou, então, uma vaquinha entre amigos para tentar contratá-lo. Sem muitas esperanças, fizeram uma oferta e, dias depois, foram surpreendidos com a notícia de que o valor daria para que King realizasse quatro apresentações no local.

"Foi um acontecimento. Depois disso, ele veio mais sete vezes até a sua morte. Viramos representantes dele no Brasil", diz o sócio de 78 anos. Radesca passou a organizar concertos do Rei do Blues fora do Bourbon, em outras capitais brasileiras e até em Buenos Aires. "Ao todo, foram 41 shows. Estive com ele em todos", afirma o empresário.

HISTÓRIAS. Com isso, a relação frutífera entre contratante e contratado se transformou em amizade e gerou histórias inesquecíveis. Certa vez, Radesca recebeu King para almoçar em sua casa horas antes de um show. O cardápio, preparado por Célia, mulher de Radesca, incluía peixe, frango assado e muitas frutas.

"Naquele dia, ele adorou as mangas, comeu bastante. De noite, quando começou o show, tudo corria normalmente até que ele deixou o palco. Eu nunca o tinha visto fazer aquilo, então eu saí da minha mesa e corri para o camarim. Ele estava no banheiro. Enquanto isso, a banda seguia tocando. Então, ele saiu, voltou ao palco, abriu um sorrisão e, esfregando a barriga, disse: 'Manga...'", conta o diretor do Bourbon.

B.B. King morreu em maio de 2015, aos 89 anos, após ter sofrido com AVCs, diabete, Alzheimer e problemas cardíacos. Radesca fez questão de comparecer ao funeral público em Las Vegas, cidade onde o artista residia, antes da cerimônia mais privada no Mississippi, sua terra natal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/B.B.KING/100 ANOS
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

AMAZÔNIA LIVE

Prato que está no cardápio de Mariah Carey faz parte do Circuito Gastronômico do Festival Ver-o-Peso

Risoto Tapajós, do chef Saulo Jennings, leva sabores amazônicos ao menu da estrela internacional em show na Ilha do Combu, na capital paraense, e pode ser degustado pelo público no circuito gastronômico até dia 21

17.09.25 10h25

SERÁ QUE ELA VAI ENCARAR?

Antes do show, artistas paraenses planejam surpresa com sabor amazônico para Mariah Carey; veja

Nos Stories, Zaynara, Gaby Amarantos e Joelma escolheram os pratos que a cantora internacional irá experimentar antes do espetáculo

16.09.25 20h13

DESCONTRAÇÃO PRÉ SHOW

VÍDEO: Joelma toma banho de rio no intervalo dos ensaios do ‘Amazônia Live'

A cantora esteve acompanhada da cantora Zaynara durante a visita ao palco

16.09.25 18h10

cultura

Alepa promove seminário sobre ações culturais em Belém na COP 30

Encontro reunirá artistas e representantes culturais no dia 18 para discutir propostas voltadas à COP 30

16.09.25 12h11

MAIS LIDAS EM CULTURA

FESTIVAL

Amazônia Live une Mariah Carey e cultura paraense em palco flutuante no Rio Guamá; veja como foi

Com Gaby Amarantos, Joelma, Dona Onete e Zaynara, festival abre celebração cultural e marca a contagem regressiva para a COP30, em novembro, em Belém.

17.09.25 22h20

SUCESSO

Joelma supera Mariah Carey e é destaque nas redes sociais durante o Amazônia Live, aponta pesquisa

O resultado mostra que a música da região não apenas encanta multidões, mas também ecoa com força no ambiente digital.

17.09.25 22h54

CELEBRIDADES

Amazônia Live: confira os famosos que estão em Belém para assistir ao show de Mariah Carey

Festival terá palco flutuante sobre o rio Guamá e receberá cerca de 500 convidados; transmissão será ao vivo nesta quarta-feira (17/9)

16.09.25 21h38

FOTOS

Veja fotos do Amazônia Live em Belém, com shows de Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara

Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara brilham em abertura de show com Mariah Carey e enfrentam imprevisto com a chuva

17.09.25 18h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda