No 'Casamento às Cegas 50+', Lucielma nega perseguição a outros participantes

Estadão Conteúdo

Lucielma Cardeal, participante do reality Casamento às Cegas: Brasil - Nunca é Tarde, rebateu acusações de que teria perseguido ex-participantes do programa. Nesta semana, o assunto veio à tona após Luciana relatar que recebeu inúmeras ligações e tentativas de contato por parte de Lucielma. "Ela é insuportável, é tóxica. Ela fica me ligando de milhares de telefones. Eu era amiga dela até ela começar a fazer da minha vida um inferno."

A alagoana afirmou que jamais ameaçou a integridade física de ex colegas do reality. Além de Luciana, Mário Roberto também alegou ter recebido tentativas insistentes de contato por parte de Lucielma, de quem ficou noivo durante o programa. O relato está no último episódio da temporada, após ela tê-lo abandonado no altar.

"É importante esclarecer que, após desistir da cerimônia, uma decisão difícil, mas necessária naquele momento, eu tentei de maneira respeitosa, conversar com meu ex-noivo apenas para alinharmos nossa comunicação após as gravações. Essa iniciativa jamais teve caráter de perseguição ou desrespeito", declarou em comunicado enviado à coluna de Fábia Oliveira, no Metrópoles.

"Sobre as falas da ex-participante que têm sido divulgadas em posts, reportagens e transmissões ao vivo nas redes sociais, reitero que não mantenho qualquer atitude de perseguição, inclusive mantinha um contato muito amigável, com carinho e respeito, também tenho como comprovar", afirmou. "Essas declarações têm gerado uma onda de comentários ofensivos, discursos de ódio e até ameaças, que ultrapassaram as barreiras virtuais e passaram a atingir minha família, que está sendo injustamente exposta e atacada."

Entenda o caso

Lucielma ficou noiva de Mário Roberto durante a quinta temporada do reality da Netflix, dedicada a reunir casais acima dos 50 anos. No entanto, ela desistiu do casamento e foi embora deixando o noivo no altar, ao perceber que ele diria não ao matrimônio. O momento acontece após ela parecer muito mais interessada do que ele no relacionamento durante todas as fases anteriores da temporada.

No último episódio, um react (vídeo de reação) com comediantes e influenciadores, alguns participantes enviaram vídeos contando como estavam suas vidas um ano depois das gravações. Mário Roberto relata que teria sido perseguido por Lucielma, e que amigos e familiares também teriam sido alvo de tentativas de contato da alagoana.

A polêmica ressurgiu quando Luciana, outra das participantes, também relatou perseguição. Em uma live no Instagram, ela conta que passou a receber inúmeras ligações de Lucielma, de vários números de telefone diferentes, e o motivo seria um suposto romance com Mário Roberto, que ela desmente. Na mesma transmissão, Luciana afirmou que iria registrar um boletim de ocorrência contra Lucielma.

