Ex-participantes do Estrelas da Casa estreiam projeto PagoBelas em Belém

Com apoio do cantor Belo, grupo formado por Julliana Franco, Esther Nunes, Bruna Bento e Japa se apresenta repertório de samba e pagode

Julliana Franco, Esther Nunes, Bruna Bento e Japa se apresenta neste sábado (28), no Bar Katedral, com repertório de samba e pagode ( Foto: Reprodução )

Uma amizade construída diante das câmeras está prestes a ganhar os palcos e novos capítulos na música brasileira. O PagoBelas estreia em Belém neste sábado (28), reunindo Julliana Franco, Esther Nunes, Bruna Bento e Japa, ex-integrantes do grupo de pagode do reality Estrelas da Casa, reality pela TV Liberal, afiliada a Rede Globo no Pará, em uma celebração do samba e do pagode. A capital paraense foi escolhida para abrir a trajetória do projeto, que já tem planos de percorrer outras cidades brasileiras.

A iniciativa surgiu do desejo das quatro artistas de manter viva a conexão construída durante o programa, transformando a experiência compartilhada no reality em uma parceria musical paralela às carreiras individuais. Julliana Franco e Esther Nunes chegaram à etapa semifinal da competição, enquanto Bruna Bento e Japa também integraram o time de pagode da edição de 2026. O projeto conta com o apoio do cantor Belo, que foi mentor das participantes durante o programa.

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“Construímos uma amizade muito especial, compartilhamos experiências únicas e descobrimos uma conexão que vai muito além do reality. O 'PagoBelas' nasceu justamente desse desejo de perpetuar essa história, transformar tudo o que vivemos em música e levar essa conexão para o público”, conta Julliana Franco.

Em entrevista especial ao Grupo Liberal, Julliana Franco, cantora e compositora paraense e uma das idealizadoras do projeto, destaca que a estreia em Belém tem um significado especial. Além de apresentar a iniciativa ao público de sua terra natal, a artista ressalta a importância de ampliar a representatividade feminina no samba e no pagode.

“Para mim, é muito especial apresentar em Belém um projeto liderado por mulheres e que representa a força feminina no samba e no pagode”, afirma Julliana.

A cantora também aponta o Pagode das Meninas, grupo que lidera ao lado da mãe, como uma referência na abertura de caminhos para mulheres nesse segmento musical. Segundo ela, o 'PagoBelas' chega com uma nova proposta, reunindo a identidade das quatro artistas e a experiência adquirida em um reality musical da TV Globo.

Nas redes sociais, Japa demonstrou entusiasmo com a apresentação e antecipou o clima do encontro. “Vai ter muito pagode, muito samba. Vocês vão curtir demais da conta”, comentou a cantora goiana.

Natural de Macaé, no Rio de Janeiro, Esther Nunes também celebrou a oportunidade de conhecer o público paraense. “Vai ser incrível compartilhar com as minhas irmãs esse momento, ainda mais em Belém, pela primeira vez. Estou muito feliz em conhecer esse povo lindo de Belém, que sempre foi um sonho meu”, declarou.

A estreia na capital paraense também marca o início dos planos de expansão do projeto. De acordo com Julliana, a intenção é levar o formato apresentado em Belém para outras regiões do país, mantendo a proposta de união e representatividade feminina.

“Belém será pioneira nessa história. Estamos começando aqui, na minha terra, mas o nosso sonho é fazer o PagoBelas chegar a todo o Brasil”, adianta.

A programação começa às 16h, no Bar Katedral, localizado na Rua 28 de Setembro, 1067, no bairro do Reduto. Além do quarteto, o evento terá apresentações do Pagode das Meninas, de Vaguinho DB e do DJ Me Gusta.

O público também poderá acompanhar, em telão, a transmissão da final da CONMEBOL Libertadores 2026, entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para às 17h, no horário de Brasília.

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