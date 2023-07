Anaice morreu: jornalista e apresentador falece aos 69 anos, em Belém

O jornalista e apresentador Luís Eduardo Anaice faleceu hoje, 18, aos 69 anos. A causa da morte foi devido a complicações cardíacas. A família foi chamada a comparecer no Hospital do Coração, em Belém, onde o comunicador estava internado desde ontem, 17. O falecimento foi anunciado às 11h20 desta manhã. Anaice já esteve internado em outro momento, devido a um infarto em 2018. O apresentador completaria 70 anos no dia 21 de dezembro deste ano.

O comunicador Luís Eduardo Anaice era natural de Macapá, no Amapá, onde iniciou a carreira como radialista. No entanto, foi em Belém do Pará, que seu nome ficou conhecido. Trabalhou na Rádio Clube e na Rádio Marajoara e posteriormente migrou para a TV, no ano de 1992.

Além de jornalista, apresentador, e comunicador, também ocupava a carreira política. Em 2000, Anaice foi eleito vereador pelo MDb, na época PMDB, e em 2002, se elegeu Deputado Estadual e seguiu por dois mandatos, pelo mesmo partido político.

Anaice era conhecido pela irreverência e era querido pelo público e colegas de profissão. O comunicador se intitulava o "Maior caceteiro do Brasil" e o "Rei das Delicinhas" e ficou marcado pelo bordão "Chicote neles". Em seu Instagram, o jornalista publicava os bastidores de seu trabalho no jornalismo, além de momentos da sua vida e repercutia os bordões da telinha para as mídias digitais.

O governador do Estado, Helder Barbalho, publicou uma mensagem sobre a perda do jornalista: