Morre Ary Toledo, aos 87 anos, um dos principais nomes do humor brasileiro

O humorista Ary Toledo , de 87 anos, faleceu neste sábado (12) em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês, no Centro da capital, e morreu por volta das 08h17. A família confirmou a notícia por meio do perfil oficial do comediante no Instagram, além da funerária responsável pelo preparo do corpo. Em uma publicação, a família declarou:

“Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta, Mestre.”

O velório será realizado no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, neste sábado (12), a partir das 19h. Ary será cremado em cerimônia fechada.

Quem foi Ary Toledo?

Natural de Martinópolis e criado em Ourinhos, no interior paulista, Ary Toledo mudou-se para São Paulo aos 22 anos para seguir carreira artística, começando como ator no tradicional Teatro de Arena. Aos poucos, porém, foi se encontrando no humor, área na qual construiu uma sólida carreira a partir dos 27 anos. Dono de um vasto repertório de piadas, que chegava a mais de 30 mil, Ary se destacou por suas anedotas recheadas de irreverência e ironia, levando seu humor para shows, discos, programas de televisão, livros e CDs, que eram vendidos em bancas de revista.

Torcedor do Corinthians, Ary também é lembrado pelas icônicas frases que ficaram associadas ao folclórico presidente do clube, Vicente Matheus, muitas das quais foram criadas ou adaptadas por ele. Essas piadas de "português atrapalhado" se tornaram parte do imaginário popular brasileiro.

Durante o período militar, Ary Toledo fez uma piada em que criticava o Ato Institucional V, dizendo: "Quem não tem cão, caça com gato, e quem não tem gato, caça com ato". Após a apresentação, foi preso, mas liberado em seguida.

No início de sua carreira no humor, Ary teve o apoio de Vinícius de Moraes e Elis Regina, que o aconselharam a seguir nesse caminho. Ao longo dos anos, ele acumulou um repertório de 65 mil piadas.