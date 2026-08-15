Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Mc Ryan SP é condenado por violação de direitos autorais

A decisão da 12ª Vara Cível de Santos determina que o cantor corrija os créditos em todas as plataformas

Estadão Conteúdo

Um dos artistas mais tocados do Brasil nas plataformas de streaming, o funkeiro Mc Ryan SP foi condenado pela Justiça de São Paulo por violar os direitos autorais de 34 músicas do compositor Lucas Vieira Jozimba, conhecido como Luska. A decisão cabe recurso.

Até a publicação deste texto, o Estadão procurou o cantor Mc Ryan SP, mas não havia obtido resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

Na ação, Luska argumentou que Mc Ryan SP utilizava as músicas comercialmente sem autorização e sem dar crédito e fazer o repasse de royalties.

A decisão da 12ª Vara Cível de Santos determina que o cantor corrija os créditos em todas as plataformas e no Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) em até 30 dias após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

A medida também exige que os pagamentos feitos pelas plataformas pelas músicas sejam contabilizados e destinados ao autor e que MC Ryan pague uma indenização por dano moral no valor de R$ 20 mil.

Em abril, MC Ryan foi preso em uma operação da Polícia Federal para desarticular um grupo suspeito de movimentar cerca de R$ 1,6 bilhão ligado ao crime organizado. Na ocasião, o cantor foi preso preventivamente sob suspeita de participar de um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). Em maio, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região mandou soltar o cantor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MÚSICA/MC RYAN SP/DIREITOS AUTORAIS/VIOLAÇÃO/CONDENAÇÃO
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VEM AÍ!

‘Sapatofone’: Sucesso nas redes de Isis Vieira, ganha série original com humor e ficção no Youtube

Produção paraense terá quatro episódios de 10 minutos e reúne influenciadores em uma narrativa ficcional cheia de humor

16.08.26 8h30

Em entrevista exclusiva, Vinícius Neri celebra Fúria no topo da Netflix e revela bastidores

Estrela do novo fenômeno brasileiro do streaming, o ator conversa com exclusividade sobre a rotina intensa de treinos, o impacto emocional do papel e a torcida dos fãs por uma nova temporada

16.08.26 8h00

SHOWS

Quinteto Caxangá apresenta o espetáculo Transamazônica no Teatro do SESI

Em uma verdadeira travessia sonora, o show une composições autorais e releituras da MPB que conectam os ritmos tradicionais da Amazônia às sonoridades do Nordeste através da música instrumental contemporânea

15.08.26 13h20

OBRA

Rodrigo D’ Soni estreia como protagonista de novela vertical em papel de bilionário misterioso

Nova aposta brasileira já disponível na plataforma de streaming

15.08.26 13h07

MAIS LIDAS EM CULTURA

eita!

Tiago Iorc faz show em Belém após ser mordido por cachorro no rosto

Cantor foi mordido durante gravações no Rio de Janeiro e recebeu vacina antirrábica ao chegar à capital paraense

16.08.26 10h41

CARNAVAL 2027

Beija-Flor classifica Xodó da Nega e Bole-Bole para semifinal do samba-enredo em homenagem à Zeneida

Sete escolas participaram da etapa em Belém; as duas classificadas vão defender seus sambas em Nilópolis, na disputa que definirá o samba do Carnaval 2027.

16.08.26 10h03

VEM AÍ!

‘Sapatofone’: Sucesso nas redes de Isis Vieira, ganha série original com humor e ficção no Youtube

Produção paraense terá quatro episódios de 10 minutos e reúne influenciadores em uma narrativa ficcional cheia de humor

16.08.26 8h30

CULTURA

Lucinha Lins se emociona com apresentação de cenas do musical de Fafá de Belém no Theatro da Paz

As cenas foram apresentadas por participantes da oficina de Teatro Musical

15.08.26 17h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda