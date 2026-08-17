Luísa Sonza se emociona ao tomar banho no Rio Amazonas: 'me senti criança'

A cantora Luísa Sonza aproveitou a passagem pelo Amapá para viver um momento especial às margens do Rio Amazonas. Após se apresentar em Macapá, a artista entrou na água de roupa, acompanhada por integrantes da equipe, e registrou a experiência nas redes sociais.

No vídeo, Luísa aparece sorrindo, brincando com os amigos e se divertindo dentro do rio. A cantora também aproveitou o momento para nadar e jogar bola na água. A gravação foi publicada ao som de "Vem Ser Feliz", de Beto Douglas.

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A experiência parece ter despertado uma lembrança afetiva na artista. Na legenda da publicação, Luísa escreveu: “O Rio Amazonas fez eu me sentir criança novamente”.

O momento aconteceu após o show da cantora na 55ª Expofeira Agropecuária do Amapá, realizado na noite de sábado (15), no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.