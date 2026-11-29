Lucas Guimarães declara torcida por paraense no Mister Brasil Universo 2026

Apresentador comentou publicação sobre Ian Aguiar nas redes sociais; interação também chamou atenção após informação de que um participante de Belém está no reality de relacionamentos do influenciador

O apresentador e influenciador Lucas Guimarães declarou torcida pelo paraense Ian Aguiar, representante do Pará no concurso Mister Brasil Universo 2026. Lucas comentou em uma publicação oficial do concurso, no Instagram, que apresentava o modelo, com a mensagem: "Boa sorte 👏👏🔥".

Os dois também passaram a se seguir na rede social. A interação chamou a atenção e reacendeu a curiosidade sobre a participação de um paraense no reality de relacionamentos Love Lucas, apresentado pelo influenciador.

Como noticiado anteriormente pelo O Liberal, um dos oito participantes escolhidos para disputar o coração de Lucas no programa é natural de Belém. A identidade do paraense, no entanto, ainda não foi revelada oficialmente pela produção.

lucas guimarães ian aguiar prints < > Paraense Ian Aguiar recebe torcida de Lucas Guimarães nas redes sociais

Paraense está entre os participantes de Love Lucas

Gravado no litoral de Alagoas, o reality acompanha Lucas Guimarães durante 40 dias de convivência com oito pretendentes em uma mansão. A programação inclui encontros, festas, jogos e desafios ao longo da busca do apresentador por um novo relacionamento.

A produção terá 43 episódios em formato vertical, desenvolvido para o consumo pelo celular. Sete participantes já foram apresentados ao público, enquanto o oitavo nome segue em segredo.

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Quem é Ian Aguiar, representante do Pará no Mister?

Aos 23 anos, Ian Aguiar é influenciador digital e modelo. Ele representa o Pará na disputa pelo título de Mister Brasil Universo 2026. Sua trajetória na internet começou em 2019, e o candidato afirma que pretende destacar sua personalidade, enfrentar os desafios da competição e levar o nome do estado ao cenário nacional.