Paraense Ian Aguiar conquista top 3 em 1ª prova no Mister Brasil Universo 2026

O paraense Ian Aguiar representa o estado no concurso Mister Brasil Universo 2026 e, neste sábado (28), ficou entre os três mais bem colocados na primeira prova da disputa, chamada Gentlemen. Com grande repercussão nas redes sociais, Ian ficou no top 3 ao lado dos modelos do Rio Grande do Norte e Minas Gerais.

Em publicação nos stories, do Instagram, Ian explicou que as provas até o top 5 iniciaram no sábado e seguem em outros dias. “Conto com vocês, com a torcida de vocês. Comentem muito, compartilhem muito. Eu estou mega feliz, muito obrigado”, falou.

VEJA MAIS

Além de modelo, Ian trabalha como influenciador digital. Aos 23 anos, ele acumula mais de 75 mil seguidores no Instagram e mostra orgulho do Pará. No concurso, ele deseja valorizar a cultura do estado e incentivar outros a acreditarem nos sonhos.

“Carrego comigo o orgulho de ser paraense”, disse Ian em vídeo de apresentação.