Letícia Spiller posa de lingerie transparente e ganha elogios dos seguidores

No auge dos seus 50 anos, Letícia Spiller continua arrancado suspiros de quem a vê. A atriz surpreendeu os seguidores, nesta seta-feira (13), com uma postagem de uma foto ousada em suas redes sociais ao vestir uma lingerie preta e transparente. "Me sinto pronta, sexta-feira 13!", legendou a loira na foto.

Nos comentários, seguidores e colegas famosos não deixaram de elogiar a beleza da artista. "Diva, linda, meu crush" foram apenas algumas das expressões facilmente encontradas nos comentários da postagem da loira.

Nesta semana, Spiller celebrou o lançamento de sua grife de roupas. Durante um evento no Rio de Janeiro, ela recebeu a presença de amigos como a atriz Arlete Salles, o evento contou, ainda, com a participação do filho, Pedro Novaes, que tocou bateria durante o evento.