Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Jovem paraense Evelyn Moreira une pop e identidade regional no single ‘Gosto de Açaí’

Com apenas 19 anos, Evelyn Moreira mistura elementos da cultura paraense em lançamento

Laura Serejo
fonte

Filha do cantor e compositor Kim Motta, vocalista da banda Catedral, Evelyn cresceu cercada pela música e decidiu seguir carreira própria (Foto: Divulgação)

A cantora paraense Evelyn Moreira, de 19 anos, estreou na cena musical com o single 'Gosto de Açaí', disponível em todas as plataformas de streaming. Com estilo voltado ao pop regional, a jovem combina ritmo, leveza e elementos culturais do Pará, trazendo a tradição local para o público jovem.

Filha do cantor e compositor Kim Motta, vocalista da banda Catedral, Evelyn cresceu cercada pela música e decidiu seguir carreira própria. Além de cantora, ela é modelo e estudante de Medicina, e afirma que a música sempre esteve presente em sua vida: “Cresci cercada de música e incentivo. Meu pai sempre me apoiou e acreditou no meu potencial. A música sempre esteve presente na minha vida e agora decidi me dedicar de forma mais profissional”, disse a artista.

VEJA MAIS

image Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum
Às vésperas de completar 50 anos de carreira, esta é a primeira vez que Djavan oferece um spoiler de um projeto

image Lady Gaga estreia em 'Wandinha' e lança música inédita para a série

O single “Gosto de Açaí” une referências contemporâneas à cultura regional, brincando com símbolos do Pará de forma leve e divertida. Segundo Evelyn, a canção valoriza tradições locais e aproxima o público jovem da identidade cultural da região: “O açaí é mais que uma comida. É parte da nossa identidade. Eu quis brincar com essa paixão do paraense e relacioná-la com o amor. É uma forma de valorizar nossas raízes com uma linguagem jovem e atual”, explicou.

Evelyn aposta no pop regional como estilo principal e promete novidades em breve. Com carisma e voz marcante, a cantora desponta como uma das promessas da nova cena musical paraense.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

artistas amazônicos

single novo
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

FAMOSOS

Carlinhos de Jesus fala sobre tratamento, fé e incertezas após diagnóstico de doença autoimune

Dançarino revela que ainda não sabe se poderá retomar os passos de dança

21.09.25 9h00

Cultura

Viviane Batidão leva público ao delírio com direito a show pirotécnico no Mangueirão

Artista trocou de look e emplacou seus hits de sucessos

20.09.25 23h04

FAMOSOS

Comediante Max Petterson compartilha fotos de Belém e declara estar apaixonado pela cidade

Youtuber se diverte em casa de show de estilo “passadão” ao lado da cantora Gaby Amarantos

19.09.25 21h45

CULTURA

Quinteto Caxangá leva o chorinho a quatro municípios do Pará

As apresentações vão iniciar neste domingo (21) em Vigia, a partir das 19h

19.09.25 21h14

MAIS LIDAS EM CULTURA

SEXO E PODER

Do pornô e do crime: criadora de conteúdo adulto lavava dinheiro para facção

Segundo as investigações, a musa era umas principais operadoras do esquema e usava a imagem para desviar as suspeitas.

21.09.25 16h07

SURPRESA

Vídeo: atriz berra em telejornal da TV Globo e apresentadora encerra programa

Apesar do episódio inusitado, o evento também repercutiu como marketing espontâneo para o filme. Entenda!

21.09.25 17h11

CELEBRIDADES

Ex de Carlinhos Maia expõe mensagens após influenciador aparecer com suposto affair

Lucas Guimarães compartilhou prints de conversa com o ex-marido, em que Carlinhos afirma ter acordado pensando nele após dormir com outro

20.09.25 22h29

CULTURA

Norte do país se destaca na 14ª Bienal Sesc de Dança, em Campinas

Evento acontece de 25 de setembro a 5 de outubro, com cerca de 80 atividades entre espetáculos e ações formativas

22.09.25 9h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda