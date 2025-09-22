Jovem paraense Evelyn Moreira une pop e identidade regional no single ‘Gosto de Açaí’

A cantora paraense Evelyn Moreira, de 19 anos, estreou na cena musical com o single 'Gosto de Açaí', disponível em todas as plataformas de streaming. Com estilo voltado ao pop regional, a jovem combina ritmo, leveza e elementos culturais do Pará, trazendo a tradição local para o público jovem.

Filha do cantor e compositor Kim Motta, vocalista da banda Catedral, Evelyn cresceu cercada pela música e decidiu seguir carreira própria. Além de cantora, ela é modelo e estudante de Medicina, e afirma que a música sempre esteve presente em sua vida: “Cresci cercada de música e incentivo. Meu pai sempre me apoiou e acreditou no meu potencial. A música sempre esteve presente na minha vida e agora decidi me dedicar de forma mais profissional”, disse a artista.

O single “Gosto de Açaí” une referências contemporâneas à cultura regional, brincando com símbolos do Pará de forma leve e divertida. Segundo Evelyn, a canção valoriza tradições locais e aproxima o público jovem da identidade cultural da região: “O açaí é mais que uma comida. É parte da nossa identidade. Eu quis brincar com essa paixão do paraense e relacioná-la com o amor. É uma forma de valorizar nossas raízes com uma linguagem jovem e atual”, explicou.

Evelyn aposta no pop regional como estilo principal e promete novidades em breve. Com carisma e voz marcante, a cantora desponta como uma das promessas da nova cena musical paraense.