Jornalista do Grupo Liberal lança curta-metragem no Youtube

O filmmaker e jornalista, Airton Nascimento, lança neste sábado (15), a partir das 19h em seu canal no Youtube, o curta de humor “Relação”. É uma produção que fala sobre relacionamentos amorosos de uma maneira leve e objetiva, mas sem perder o humor. O curta é o segundo trabalho do jornalista como roteirista e o primeiro passo para caminhar pelo mundo cinematográfico.

Segundo o filmmarker, seu grande objetivo é fazer exercícios iniciais para estrear no campo da sétima arte. “O curta pode parecer algo simples, mas na minha avaliação, preserva a profundidade do conteúdo roteirizado, por isso considero viável e estou publicando”, afirmou. O desejo do jornalista é seguir em frente e produzir trabalhos mais complexos na região.

“Tenho escrito algumas coisas que para vivarem realidade vão demandar muito trabalho, então parcerias são sempre bem-vindas. Espero também que as pessoas gostem e se divirtam com o filme”, destacou. O curta fala sobre relação amorosa e situações que todos já passaram alguma vez na vida.

Segundo Airton, fazer desenho requer muito tempo livre. “A ideia é antiga, mas eu ainda não tinha conseguido dispor de tempo até hoje. A novidade é que surgiram recentemente aplicativos com inteligência artificial que ajudam muito o processo, então agora consegui viabilizar este primeiro esquete”, explicou. Ele reforça que a ideia é trabalhar um pouco menos com o programa e mais com seu próprio design, mesclando, para dar mais complexidade ao conteúdo.

Airton relembra que quando começou no audiovisual há alguns anos, trabalhando e estudando, sua ideia inicial foi escrever e produzir de dez a vinte esquetes de humor para divulgar o trabalho. “Eu buscava começar pequenininho na área de cinema, para tal conteúdo, criei o selo ‘Anedotaria’”, contou. Esbarrando em algumas dificuldades financeiras, ele comemora agora a finalização do curta.

“A esquete retrata, suavemente, na forma de humor, de um assunto muito sério que é a forma como as pessoas se jogam de peito aberto numa relação romântica sem muita reflexão, sem sequer perceber do que se trata, às vezes prejudicando a si mesmas ou ao outro, sem querer até, e sem trazer para centro dessa relação o diálogo que seria parte essencial”, explicou.

VEJA MAIS