Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ingrid Guimarães revela que teve duas perdas gestacionais

Na conversa, ela disse que as tentativas aconteceram até completar 44 anos

Estadão Conteúdo
fonte

Ingrid Guimarães fez um desabafo sobre maternidade (Instagram @ingridguimaraes)

A atriz Ingrid Guimarães contou, durante a sua participação no podcast MaterniDelas, que perdeu dois bebês quando tentava engravidar.

Na conversa com Claudia Raia e Tata Estaniecki, apresentadoras do podcast, Ingrid revelou: "Depois da Clara a filha de Ingrid, com 16 anos hoje, tentei ter outro filho, porque tenho irmãs e sou muito grudada nelas, então é super sério, para mim. Tentei ter outro filho e perdi. Tentei de novo e perdi. Fiz uma inseminação artificial e não deu certo".

Na conversa, ela disse que as tentativas aconteceram até completar 44 anos. Hoje ela está com 53. "Acho que tem que tentar, e eu tentei até onde pude. Parei de tentar aos 44, porque o casamento uma hora vira só isso. Eu tinha essa frustração do segundo filho, e a menopausa, para mim, trouxe esse sentimento de que não dava mais mesmo. Depois, a gente vê uma pessoa mais velha conseguindo, como Cláudia Raia".

Aos 55 anos, Claudia Raia engravidou do caçula, Luca, que hoje tem 2 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Ingrid Guimarães

perda

gestacional
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EITA"

Durante show, Zé Felipe declara 'gostar de morenas' e aumenta especulações com Ana Castela

Cantor está solteiro desde o fim do casamento com Virginia Fonseca; Ana encerrou relacionamento com Gustavo Mioto

10.09.25 22h07

SERÁ?

Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no ‘Domingão’, revela colunista

Decisão final sobre substituição ainda depende da direção artística da Globo

10.09.25 21h56

FAMOSOS

Bruna Marquezine recusa convite para série de Cauã Reymond; entenda

Atriz não participará da produção “O último lance”, que será lançada pelo Globoplay e terá Cauã Reymond como protagonista

10.09.25 19h43

INVESTIGAÇÃO

MPPA apura possíveis irregularidades em edital da 'Lei Aldir Blanc', em Ananindeua

Reunião foi realizada na terça-feira (9) com representantes da Prefeitura e o interessado no processo

10.09.25 19h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

MÚSICA

Mariah Carey desembarca no Brasil para shows em Belém e no The Town

Cantora de grandes sucessos sobe ao palco flutuante em Belém na próxima quarta-feira (17)

11.09.25 8h40

CULTURA

Carimbó ecoa vozes de quem produz e vive esse símbolo cultural da Amazônia

Quando esse gênero musical completa 11 anos como patrimônio cultural imaterial do Brasil, a realidade para mestres e mestras, músicos e dançarinos expõe avanços e desafios para que o carimbó não perca suas raízes afro-indígenas

11.09.25 8h00

FAMOSOS

Justin Bieber passeia só de cueca por floresta

A publicação rapidamente gerou comentários bem-humorados de seguidores e influenciadores

11.09.25 11h19

PARÁ EM EVIDÊNCIA

Amazônia Live: veja lista de famosos que virão a Belém para show da Mariah Carey

No dia 17 de setembro ocorre o primeiro espetáculo do festival Amazônia Live – Hoje e Sempre, que contará com apresentações de Mariah Carey, Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara

10.09.25 12h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda