Influencer baiano e amigos são vítimas de sequestro; entenda o caso de Eu Lipe

O influenciador baiano conhecido como Eu Lipe foi vítima de um sequestro na madrugada desta terça-feira, 28, em Monte Gordo, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. A informação foi confirmada pelo blogueiro Erick Bennett, amigo de Eu Lipe, por meio das redes sociais. Eu Lipe estava acompanhado de outros dois amigos quando foram surpreendidos pela ação criminosa.

Segundo Bennett, a situação tem sido angustiante desde as primeiras horas da manhã e desabafou sobre o assunto. "Gente, estamos vivendo um pesadelo terrível e só sabemos orar desde as 3 e pouca da manhã. Felipe sofreu um sequestro relâmpago nesta madrugada em Monte Gordo, junto com outros amigos", afirmou.

O blogueiro também informou que, até o momento, não houve qualquer contato por parte dos sequestradores exigindo resgate.

"Estamos aflitos, sem notícias, pois ainda não entraram em contato para falar nada, nem sobre valores referentes a Felipe", acrescentou Erick Bennett.

O portal MASSA!, da imprensa baiana, afirma que buscou contato com as polícias Civil e Militar para verificar a veracidade do suposto sequestro, mas não obtiveram resposta das autoridades.