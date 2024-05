Histórias sobre assombrações viram novo livro de autora paraense lançado em Belém

O imaginário amazônico, rico em histórias sobrenaturais transmitida de geração em geração, é a fonte de inspiração para o mais novo trabalho da escritora paraense e professora Annieli Valério Rufino. O lançamento de "Assim me contou Maria" ocorre às vésperas do Dia das Mães, na sexta-feira, 10, às 19h, no Auditório Aloysio Chaves, no Centro Cultural e Turístico Tancredo Neves (Centur), no bairro de Nazaré, em Belém. Além de um bate-papo com a autora, o evento, com entrada gratuita, tem terá sessão de autógrafos.

Em seu novo livro, a autora reúne uma série de contos de terror baseados nas narrativas que ouviu de sua mãe - dona Maria - ao longo da infância. "Histórias que a gente ouvia antes de dormir e eram contadas por nossas mães, tias e avós", comentou Annielli.

Segundo a escritora, as histórias assustadoras relatadas na obra, embora tenham sejam ambientadas principalmente no contexto rural, conseguem capturar a imaginação de leitores urbanos de todas as idades. “Os contos são baseados em fatos verdadeiros, sobre visagens e encantamentos”, descreveu, dando um spoiler ao leitor.

Annieli destacou que os contos do livro são fundamentados em fatos, abordando temas como visagens e encantamentos. A autora, que também é atriz e compositora, traz sua experiência no campo da escrita criativa para dar vida a essas histórias que, segundo ela, não serviam apenas para entreter.

"O que é interessante neste livro é relembrar no leitor as histórias de mães que não serviam apenas para entreter, mas, para orientar, ser referência”, destacou a autora que chega a décima obra publicada.

Além do livro impresso, o público também poderá adquirir a obra em áudio book na plataforma do YouTube. A publicação é um dos resultados do Edital de Chamamento Público de Livro e Literatura da Secretaria de Cultura e do Governo do Estado do Pará, com recursos da Lei Paulo Gustavo.

SERVIÇO

Lançamento do livro "Assim me contou Maria", de Annieli Valério Rufino

Dia: sexta-feira, 10 de maio;

Local: Auditório Aloysio Chaves, no Centur;

Horário: 19h;

Entrada gratuita.