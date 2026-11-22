Heloise Helene é a grande vencedora do Miss Pará CBN 2027. Modelo e advogada, a paraense conquistou o título na noite deste sábado (21), durante a grande final realizada no Teatro Municipal de Ananindeua, na Grande Belém. A disputa reuniu 11 candidatas, sendo nove concorrentes ao Miss Pará CNB e duas ao Miss Pará Teen. Além da coroa principal, Heloise também recebeu o título de Miss Influencer 2027, em reconhecimento à sua popularidade nas redes sociais.
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Para a apresentação na passarela, Heloise apostou no tema “Rio Guamá em ouro líquido”, inspirado nas paisagens do Rio Guamá e da Baía do Guajará durante o pôr do sol em Belém. A proposta foi uma homenagem às belezas naturais da região, valorizando as cores douradas refletidas nas águas e a identidade paraense.
Natural de Belém, criada em Santa Izabel do Pará e moradora do bairro da Marambaia, Heloise já tem experiência em concursos de beleza. Em 2026, participou do Rainha das Rainhas, representando o clube Bancrévea, com a fantasia intitulada “Àcqua”.