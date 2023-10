Gabb MC posta vídeo de fã desmaiando e web critica seu corpo magro: 'sou menorzinho ainda'

O jovem artista Gabb MC publicou um vídeo na noite de ontem, 29, em seu Instagram mostrando a reação de uma fã que desmaiou ao vê-lo sem camisa. A jovem entro na van que conduzia a equipe do MC, enquanto várias outras fãs o aguardavam.

O vídeo publicado por Gabb MC em que uma fã desmaia ao vê-lo sem camisa viralizou na internet. A jovem subiu para ver o artista dentro da van que transportava a equipe. As fãs que o aguardavam gritavam: “Forçada, forçada, forçada!”.

O corpo magro do MC, de 13 anos, foi questionado pelos seguidores. Em resposta, ele publicou outro story dizendo que quando quisesse fazer academia, faria. "Aí, família. Valeu para quem acordou com mais de um milhão de curtidas. E um recado para quem tá falando mal de mim nos comentários. Nos é magrinho, porque nós tá vivendo tudo agora, tudo uma loucura. E outra, sou menorzinho ainda. Quem sabe mais velho nós quereremos mostrar o shape", disse passando a mão no abdômen e completando que as meninas gostam dele assim.", finalizou.

Confira o vídeo nos stories do MC: