Exposição Fauna e Flora no Museu Goeldi é uma opção de visitação nas férias escolares

Para quem não vai viajar para os balneários paraenses e busca programações de férias para visitar em família, em Belém, a Exposição Fauna e Flora no Museu Goeldi é uma das opções. São mais de 70 obras incluindo reproduções de litografias realizadas pelos pesquisadores Emílio Goeldi e Ernst Lohse entre os anos de 1900 e 1906 retratando mais de 300 aves amazônicas. A exposição conta também com obras de Oswaldo Goeldi, como 22 xilogravuras coloridas de flores, que representam a flora brasileira.

Lani Goeldi, presidente da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi e bisneta do naturalista suíço Emílio Goeldi fala sobre a exposição. "O objetivo dessa exposição é difundir as ações ambientais e as obras de dois ícones suíços brasileiros, Emílio e Oswaldo levando ao público um acervo que contém as espécies das aves amazônicas catalogadas por Emílio Goeldi e a arte da xilogravura de Oswaldo Goeldi, que retrata a nossa flora brasileira", disse.

Com o auxílio de um smartphone, é possível visitar e interagir com o acervo. A programação é para todos os públicos e tem acessibilidade, com audiodescrição e Língua brasileira de sinais (Libras), conta a presidente. "A tecnologia de realidade aumentada é um recurso utilizado nessa exposição para permitir que o visitante interaja com este rico acervo. Através de um aplicativo de smartphone ou tablet é possível ouvir o som de cada ave interagindo com Emílio Oswaldo Goeldi e Ernst Lohse, como também ver as Flores desabrocharem no cenário brasileiro", pontuou.

"No quesito acessibilidade todas as obras possuem áudio descrição e tradução em libras permitindo que a exposição seja apreciada por todos os públicos ", reforçou.

Lani Goeldi ressalta o compromisso da Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi e afirma que valorizar e apresentar este acervo histórico, é muito importante. "É sempre gratificante viabilizar projetos que valorizem nossa cultura e principalmente o meio ambiente. Para a Associação Artística Cultural Oswaldo Goeldi essa mostra é de grande relevância. Porque ela apresenta um acervo histórico de 1900 e 1906 que retrata aspectos ambientais do nosso país", finalizou.