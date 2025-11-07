Evento Estação Studio Rock reúne seis bandas e feira criativa em Belém

O público de rock de Belém se prepara para receber neste domingo, 09 de novembro, um dos eventos musicais do calendário paraense: o Estação Studio Rock. Realizado a partir das 15h no Studio Pub (Travessa Presidente Pernambuco, 277), o evento promete movimentar a cena roqueira da capital com uma programação que une música, arte, empreendedorismo e cultura analógica.

O projeto é uma iniciativa das produtoras Polisprod, Somoszonna, Studio Pub Belem e Dom Records, e foi selecionado pelo Edital de Circulação de Projetos Culturais da Secretaria de Cultura do Pará (Secult-PA). Com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), segundo afirma texto de divulgação da organização, o evento “reforça o compromisso com o acesso democrático à cultura e com o fortalecimento da economia criativa local”.

O Estação Studio Rock apresenta seis show, que transitam entre o rock autoral e os tributos a grandes nomes internacionais, celebrando a força e a diversidade da cena musical paraense. A cena autoral de Belém está representada pelas bandas Mibel, Álibi de Orfeu e Superself. Por outro lado, no âmbito dos grupos cover, estarão presentes as Pink Floyd Project, encerrando a noite com um show visual imersivo; Linkin Park Cover Belém e Metallica Remains.

Para aqueles que gostam de música eletrônica, haverá sets exclusivos com LêBarros, Damasound e Uirá, integrante do coletivo Black Soul Samba, tocando apenas em discos de vinil e incentivando o colecionismo e a cultura musical analógica. Durante o evento, haverá também um espaço dedicado à venda e troca de LPs, com participação de Max Discos & CDs, Prabhu Discos e Belém Records.

“Mais do que um festival musical, o Estação Studio Rock propõe um intercâmbio cultural e econômico por meio de quatro áreas de convivência, valorizando o protagonismo de artistas, criadores e empreendedores locais”, informam os organizadores.

O espaço Feira Criativa + Flash Tattoo, pensado também para o Estação Studio Rock deste ano, foi organizado como um polo de arte, moda, design e cultura geek, reunindo como expositore as marcas Passaporte Geek, Moldura Geek Store, Studio Rock Store, A Bolseira e dōTERRA. O espaço contará também com a arte da tatuadora Nayla Tattoo, em sessões de Flash Tattoo.

O público poderá consumir durante a programação hambúrgueres artesanais, drinks e outras opções de bebidas na área gastronômica.”Em alinhamento com a política de fomento cultural, o Estação Studio Rock adota o modelo de ingresso social, no valor de R$ 10,00 mais 1 kg de alimento não perecível, ampliando seu impacto social e garantindo maior acessibilidade. O público conta ainda com gratuidade para pessoas com deficiência e idosos, além de meia-entrada para estudantes, conforme a legislação vigente. As reservas estão disponíveis na plataforma Sympla”, informa a organização.



Serviço

Evento: Estação Studio Rock

Data: Domingo, 09 de novembro de 2025

Horário: A partir das 15h (shows a partir das 18h)

Local: Studio Pub – Bairro Batista Campos, Belém (PA)

Entrada: Ingresso social (R$ 10,00 + 1 kg de alimento não perecível)

Gratuidade: PCD e Idoso / Meia-entrada: Estudantes

Ingressos: Plataforma Sympla

Realização: @polisprod | @somoszonna | @studiopubbelem | @dome_records

Apoio: Secretaria de Cultura do Pará (Secult-PA) – Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)