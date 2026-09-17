Espetáculo 'Antônia e a Encomendação das Almas' encena releitura amazônica de Antígona

O espetáculo 'Antônia e a Encomendação das Almas', uma releitura amazônica de um dos maiores clássicos da dramaturgia mundial, será apresentado pelo Grupo Experiência de Teatro nesta sexta-feira, 18, às 20h, no Teatro do SESI.

Dirigida por Geraldo Salles e inspirada em 'Antígona', tragédia grega de Sófocles, a montagem foi feita a partir da adaptação de Adriano Barroso. A obra transporta o conflito clássico para uma realidade mais próxima do público local.

A trama e seus significados

Na trama, Antônia desafia a ordem imposta por Moacir, um líder autoritário que a condena à morte. Ela havia realizado os rituais de despedida do próprio irmão, contrariando uma determinação do poder.

A peça aborda temas universais e contemporâneos, como injustiça, resistência, poder, tradição e dignidade humana. A linguagem cênica dialoga com elementos da cultura popular e manifestações tradicionais da Amazônia.

Elenco e a visão regional

O elenco é composto por artistas paraenses, incluindo Luciana Porto, Natal Silva e Paulo Fonseca, com produção de Yeyé Porto.

O ator Paulo Fonseca destaca a importância da adaptação para aproximar o clássico do público contemporâneo. "Mantemos a essência do texto de Sófocles, mas a história ganha novos contornos e uma identidade regional que torna o conflito ainda mais próximo da nossa realidade", afirma Fonseca.

Programação cultural no SESI

A apresentação integra a programação do "Palco Criativo SESI", uma iniciativa voltada à valorização da produção artística local e à ampliação do acesso à cultura.

Serviço

Confira as informações completas para prestigiar a peça:

Espetáculo: Antônia e a Encomendação das Almas

Data: 18 de setembro

Horário: 20h

Local: SESI

Classificação: Livre

Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)