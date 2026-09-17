Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Espetáculo 'Antônia e a Encomendação das Almas' encena releitura amazônica de Antígona

Dirigida por Geraldo Salles, a montagem foi feita a partir da adaptação de Adriano Barroso

O Liberal
fonte

O espetáculo 'Antônia e a Encomendação das Almas' será apresentado pelo Grupo Experiência de Teatro nesta sexta-feira, 18, às 20h, no Teatro do SESI. (André Mardock)

O espetáculo 'Antônia e a Encomendação das Almas', uma releitura amazônica de um dos maiores clássicos da dramaturgia mundial, será apresentado pelo Grupo Experiência de Teatro nesta sexta-feira, 18, às 20h, no Teatro do SESI.

Dirigida por Geraldo Salles e inspirada em 'Antígona', tragédia grega de Sófocles, a montagem foi feita a partir da adaptação de Adriano Barroso. A obra transporta o conflito clássico para uma realidade mais próxima do público local.

A trama e seus significados

Na trama, Antônia desafia a ordem imposta por Moacir, um líder autoritário que a condena à morte. Ela havia realizado os rituais de despedida do próprio irmão, contrariando uma determinação do poder.

A peça aborda temas universais e contemporâneos, como injustiça, resistência, poder, tradição e dignidade humana. A linguagem cênica dialoga com elementos da cultura popular e manifestações tradicionais da Amazônia.

Elenco e a visão regional

O elenco é composto por artistas paraenses, incluindo Luciana Porto, Natal Silva e Paulo Fonseca, com produção de Yeyé Porto.

O ator Paulo Fonseca destaca a importância da adaptação para aproximar o clássico do público contemporâneo. "Mantemos a essência do texto de Sófocles, mas a história ganha novos contornos e uma identidade regional que torna o conflito ainda mais próximo da nossa realidade", afirma Fonseca.

Programação cultural no SESI

A apresentação integra a programação do "Palco Criativo SESI", uma iniciativa voltada à valorização da produção artística local e à ampliação do acesso à cultura.

Serviço

Confira as informações completas para prestigiar a peça:

  • Espetáculo: Antônia e a Encomendação das Almas
  • Data: 18 de setembro
  • Horário: 20h
  • Local: SESI
  • Classificação: Livre
  • Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Antônia e a Encomendação das Almas

Grupo Experiência de Teatro

Geraldo Salles
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ESPETÁCULO

Paralamas do Sucesso têm trajetória contada em musical que chega ao Theatro da Paz

O espetáculo estreia nesta sexta-feira (18) na capital paraense após percorrer várias cidades brasileiras

17.09.26 18h31

ESPETÁCULO

Musical sobre Djavan chega a Belém com apresentações no Theatro da Paz

Montagem percorre a trajetória do cantor ao som de sucessos da carreira

17.09.26 16h13

SERIADO

Hellen Patrícia e Suanny Batidão são confirmadas na trilha sonora de série original no Youtube

A novidade foi anunciada nas redes sociais do projeto nesta terça-feira (15)

17.09.26 15h55

CURIOSIDADE

Quem é Vitor Gadelha? Paraense estrela produção sensual ao lado de Marisa Orth

Aos 38 anos, ator e modelo mora em São Paulo desde 2007 e já participou de ‘A Praça é Nossa’

17.09.26 15h04

MAIS LIDAS EM CULTURA

'ISSO É PIADA'

Hadballa critica manifestação de Noelle Araújo contra o STF

Ex-BBB reagiu aos vídeos publicados pela influenciadora paraense e citou jogos de azar divulgados por ela

17.09.26 22h25

JORGINHO E RITA

Cauã Reymond reencontra Débora Falabella após confirmação de 'Avenida Brasil 2': 'Bora'

Atores voltarão a interpretar Jorginho e Rita/Nina na continuação da novela, prevista para janeiro de 2027

17.09.26 22h11

caliente

Ator paraense Vitor Gadelha contracena com Marisa Orth em pay-per-view adulto

Projeto inspirado em ensaios sensuais das décadas de 1980 e 1990 reúne o ator belenense e a atriz em produção gravada para o público adulto

15.09.26 12h08

ENSAIO

Terapeuta e musa do Only Fans, Laura Avelino é estrela de ensaio no bairro do Comércio, em Belém

Veja a beleza de Laura Avelino pelas lentes do fotógrafo Fábio Pina

06.05.23 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda