Em Parauapebas, Kiki Oliver lança livro “Kalu Quer Voar”

No próximo dia 23 de março, Parauapebas, no sudeste do Pará, recebe o lançamento do livro infantil “Kalu Quer Voar”, com a presença da autora Kiki Oliver. No evento, também haverá apresentação de dança dos alunos da escola de dança Arte Vida e leitura dramatizada do livro com integrantes da Cia. de Dança Inclusiva Dádiva, em uma parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Parauapebas (Apaut)

‘Kalu Quer Voar’ é uma obra infantil baseada no poder dos sonhos, que promove a representatividade e incentiva o empoderamento e a autoestima de crianças negras. A história é centrada em uma família onde o Kalu, menino negro e protagonista do livro, tem a liberdade de sonhar e conhecer o mundo ao seu redor. A obra conta a história inspiradora do protagonista que vive na periferia do Rio de Janeiro e sonha em se tornar piloto de avião. Em uma noite mágica, ele sonha que voa em seu próprio avião e explora a cultura das cinco regiões do Brasil! O principal objetivo do livro é permitir que o menino negro se liberte do ciclo de violência, culpa e tragédia, e alcance seus sonhos e objetivos.

Ícaro, carinhosamente chamado de Kalu pela família, é quem inspirou o livro e faz parte da vida da autora desde 2010. O sonho grandioso de Kalu era voar, mas por questões geográficas e financeiras, demorou para se concretizar. Persistindo na jornada, chegou o momento em que essa aspiração não podia mais esperar: a família juntou o que tinha e Kalu finalmente pôde voar. Hoje, ele é um piloto privado formado e um piloto comercial em formação.Transformar a sua história em uma obra para crianças foi uma forma de materializar a ideia de que crianças negras podem sonhar, com representatividade, se vendo ocupar o lugar onde almejam chegar.

Sobre a autora

Kiki Oliver é uma mãe negra, escritora, pesquisadora, educadora, gestora pública e artista da dança e do teatro, que vive em Parauapebas. Além disso, ela se dedica à pesquisa sobre questões raciais, cultura popular e da dança inclusiva, e atua na área de produção cultural. Atualmente, é responsável pela pasta de Planejamento Cultural, da Secretaria Municipal de Cultura. Entre os seus títulos temos a coleção Pluralidade composta pelos livros infantis: “De que cor eu sou?”, “Por que eles têm e eu não?” e “Minha Família é Diferente da sua. E agora?”. Kiki ainda é membra da Academia Parauapebense de Letras e tem outros dois títulos em fase de produção: "O monstrinho azul da flor amarela”, uma história sobre bullying, e "De repente Negra?".

Serviço

Lançamento do livro “Kiki Quer Voar”

Data: 23 de março

Hora: 16 horas

Local: Centro Cultural Parauapebas (CDC) - Rua 1, Quadra Especial, Sem Número, no bairro Alvorá