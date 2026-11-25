Se os Beatles atravessaram Abbey Road, Eloi Iglesias e os artistas paraenses Jotta C, Álec e Johann Bóreas deram sua própria versão da famosa pose no Rio de Janeiro. O cantor reproduziu a famosa fotografia do quarteto britânico ao lado dos artistas durante a passagem pela capital fluminense, onde participaram de uma edição especial da Festa da Chiquita.
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O registro foi feito na última quarta-feira (18), quando o grupo integrou o “Chiquita Carioca”, pocket show realizado no Teatro Carlos Gomes, dentro da programação da Parada do Orgulho LGBTI+ Rio.
A publicação rendeu comentários nas redes sociais. “Fenômenos da natureza”, escreveu um seguidor. “As maravilhosas do Norte”, elogiou outra pessoa. “Icônicas”, comentou uma terceira.