Se os Beatles atravessaram Abbey Road, Eloi Iglesias e os artistas paraenses Jotta C, Álec e Johann Bóreas deram sua própria versão da famosa pose no Rio de Janeiro. O cantor reproduziu a famosa fotografia do quarteto britânico ao lado dos artistas durante a passagem pela capital fluminense, onde participaram de uma edição especial da Festa da Chiquita.