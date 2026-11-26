O fim do romance entre Lia dos Anjos e Toy em "Por Você", novela das sete da TV Globo, virou motivo de brincadeira nas redes sociais. Na quarta-feira (25), a atriz paraense Domithila Cattete, que interpreta Lia na trama, publicou um vídeo dublando o brega “Ilusão”, da Banda AR-15 em parceria com Bruno e Trio, em referência ao término do casal na ficção.
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Na gravação, ela aparece ao lado de Rodrigo Lelis, intérprete de Toy. “Quem nunca”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Assista ao vídeo:
No último capítulo, Toy terminou o relacionamento com Lia para assumir o que sente por Leandra, personagem de Giovana Grigio. Incentivado por Maike a ser sincero sobre seus sentimentos, o feirante descobrirá que o interesse pela residente é correspondido.