Domithila Cattete brinca com fim de Lia e Toy ao som de brega paraense; vídeo

Domithila Cattete e Rodrigo Lelis entram na brincadeira após término de personagens em 'Por Você' ( Foto: Instagram/ domithilactt )

O fim do romance entre Lia dos Anjos e Toy em "Por Você", novela das sete da TV Globo, virou motivo de brincadeira nas redes sociais. Na quarta-feira (25), a atriz paraense Domithila Cattete, que interpreta Lia na trama, publicou um vídeo dublando o brega “Ilusão”, da Banda AR-15 em parceria com Bruno e Trio, em referência ao término do casal na ficção.

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Na gravação, ela aparece ao lado de Rodrigo Lelis, intérprete de Toy. “Quem nunca”, escreveu a atriz na legenda da publicação. Assista ao vídeo: