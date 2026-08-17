‘Por Você’ estreia e traz a atriz paraense Domithila Cattete no elenco

O que você faria por alguém? Essa pergunta serve como ponto de partida de “Por Você”, a nova novela das 7h da noite, na TV Globo, que estreia nesta segunda-feira (17) e traz uma trama provocativa e, em especial, a estreia da atriz paraense Domithila Cattete (a partir do capítulo 31). Com transmissão da TV Liberal, a novela vai contar a história de uma grande amizade entre duas mulheres: Sheron Menezzes vive uma médica que assume os quatro filhos da melhor amiga após uma tragédia. Em um mundo repleto de atitudes egóicas, “Por Você” traz personagens fortes que revelam algumas das contradições na sociedade e também mostram formas diversas com que o sentimento maior do amor se apresenta.

Como ginecologista e obstetra acostumada a acompanhar rotineiramente o nascimento de novas famílias, Bela, personagem interpretada por Sheron Menezzes, nunca imaginou a maternidade como parte de sua vida. Entretanto, é justamente a ela que Juli (Lucy Ramos), a melhor amiga de Bela, faz o último pedido antes de morrer vítima de um acidente automobilístico: cuidar dos quatro filhos de Juli. E, aí, tudo muda na vida da médica.

Essas duas mulheres têm uma história conjunta de muito tempo. Bela e Juli se conhecem desde meninas e cresceram juntas na Vila Maravilha, comunidade fictícia na Zona Sul do Rio de Janeiro. Apesar da amizade, elas seguiram caminhos diferentes, com Bela se dedicando à Medicina, construindo uma carreira sólida, e Juli permanecendo na comunidade. Juli criou sozinha os filhos Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). Mesmo em caminhos diferentes, a amizade e a cumplicidade entre Bela e Juli permaneceram.

Porém, Bela e Juli sofrem um grave acidente de carro, quando o veículo dirigido pela médica é atingido por outro em alta velocidade. É, então, que Juli, gravemente ferida, faz o pedido decisivo. Agora, a amiga sobrevivente ingressa em uma nova e desafiadora realidade.

Criada e escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres, "Por Amor" parte da ideia de que a dedicação por alguém pode transformar decisões, relações e trajetórias. Como diz Dino, "a trama fala de histórias de dedicação profunda às pessoas que se ama. Essa entrega aparece em relações entre pais e filhos, irmãos, no trabalho e nas escolhas pessoais". A trama também aborda temas relacionados à saúde, juventude, educação e conflitos éticos. A novela tem direção artística de André Câmara, direção geral de Jeferson De e produção de Erika da Matta.

Conexões

“Por Você” tem um elenco recheado de estrelas, como Alinne Moraes, Thiago Lacerda, Renata Sorrah, José de Abreu, Antônio Pitanga, Ana Rosa e outros nomes. Na trama, a paraense Domitila Cattete vive Lia dos Anjos.

Essa personagem, em alto astral e dona de um grande coração, é sobrinha de Iracema (Ana Rosa). Lia chega de Belém do Pará a fim de morar com a tia e trabalhar na casa de Bela (Sheron Menezzes). Ela é do tipo despachada e multitalentosa e, assim, ajuda a organizar a rotina da médica e de Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz) e Ítalo (Fabrício Assis), além de estabelecer uma conexão quase imediata com Samuca (KaduSpinola).

Domitila Cattete identifica-se com essa personagem em busca de novas oportunidades. “A Lia é uma personagem que passa pela mesma situação que eu passei um ano atrás, que é sair de Belém e vir para o Rio de Janeiro. Isso me traz um entendimento bem profundo sobre os sentimentos vividos, sobre a observação atenta de tudo ao redor, desde o movimento das pessoas na rua até as formas de falar”.

“Mas algo que me chama a atenção, e que vejo tanto em mim quanto em amigos atores que se mudaram para o Rio, é que as novas conexões se tornam muito importantes quando a gente está longe da família e daquela base que sempre teve. E isso acontece com a Lia. As pessoas que ela conhece, tanto no trabalho quanto na Vila Maravilha, passam a ter uma importância enorme para ela. Eu entendo completamente esse sentimento e tenho muito carinho por essa história”, frisa.

A atuação em projetos anteriores no audiovisual, como “Pssica”, contribuiu com a preparação de Domitila para a novela “Por Você”. “Tudo o que a gente aprende e vivencia faz parte da nossa construção. Eu uso recursos e ferramentas que vêm desde o teatro, como noções corporais, voz e foco; e também tudo o que venho aprendendo nos últimos anos com o cinema, como o olhar, o sentimento interno, essa coisa de falar com o olhar. E a TV parece ser a junção desses dois universos de uma forma equilibrada, algo que eu ainda vou experimentar. Mas, com certeza, esse arcabouço me traz segurança na hora de dar voz a essa personagem”, diz.

Domithila conta que a preparação para esse primeiro papel em uma novela tem sido bem focada no corpo e no movimento, mas também na mente. “E, como a Lia tem uma personalidade bem agitada e ativa, a gente conseguiu trazer algumas composições que vieram comigo da dança para o jeito como ela interpreta algumas situações. Ela expressa muito, por meio do corpo, a forma como quer se comunicar com as pessoas, principalmente com as crianças com quem trabalha. E ter o direcionamento da Ana Kfouri nesse processo está sendo, com certeza, muito enriquecedor. É uma metodologia diferente das que eu já tinha experienciado no teatro e nas outras produções. Mas é sempre assim: a gente acaba conhecendo outros caminhos de construção de personagem. Para mim, essa é a parte mais gostosa de entrar em um trabalho”.

“Espero conseguir entregar uma personagem com várias camadas, interessante e que possa contribuir para a narrativa da história. Também espero aprender muito com o grande elenco com quem vou contracenar e poder exercer meu trabalho e a minha profissão de uma maneira linda e leve”, arremata Domithila Cattete.





