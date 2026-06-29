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Conheça Hope, a égua 'que ia virar carne seca' mas foi adotada por André Marques

Nas redes sociais, André contou que a égua nasceu com uma pata torta

Estadão Conteúdo
fonte

Égua Hope (Reprodução / Instagram @euandremarques)

André Marques surpreendeu os seguidores ao anunciar a mais nova integrante de sua fazenda. No último domingo, 28, o apresentador revelou que adotou uma égua chamada Hope, que passou a viver no Recanto do Marques, propriedade localizada entre Guapimirim e Cachoeira de Macacu, no Rio de Janeiro.

Segundo André, a adoção aconteceu após ele ser procurado por uma jovem que contou a história do animal. Com uma deformidade em uma das patas, Hope não podia ser utilizada para trabalho e, por isso, teria um destino trágico. "Ela estava indo embora para virar carne seca", revelou. Sensibilizado com a situação, o apresentador decidiu acolhê-la e oferecer um novo lar.

Nas redes sociais, André contou que a égua nasceu com uma pata torta, condição que impedia que ela fosse montada ou utilizada em atividades no campo. Sem utilidade para os antigos responsáveis, o destino do animal seria o abate.

Ao conhecer a história, o apresentador afirmou que não pensou duas vezes antes de aceitar a adoção. "Na hora eu falei: Não. A Hope vem para a Terrinha", escreveu. Segundo ele, a égua será companhia de Rico, outro animal que vive na propriedade, e marca a primeira adoção realizada no local.

Adaptação à nova casa

Ao mostrar a chegada de Hope à fazenda, André contou que a égua ainda está assustada, mas já começou a se adaptar ao novo ambiente. O apresentador também revelou que pretende garantir todos os cuidados necessários para que ela tenha qualidade de vida.

Apesar de admitir que ainda não possui experiência com cavalos, ele explicou que conta com o acompanhamento de uma equipe especializada em animais de grande porte para auxiliar nos primeiros dias de adaptação. André ainda brincou que Hope pode até ganhar um novo nome no futuro.

Fazenda tem significado especial para o apresentador

O Recanto do Marques ocupa um lugar importante na vida do artista. A propriedade, onde ele passou parte da infância, começou a ser reformada após a morte de seu pai, Otto, em 2025.

Segundo André, o espaço ficou um período sem receber cuidados devido ao tratamento de saúde do pai, mas vem sendo reconstruído como uma forma de preservar as memórias da família. Agora, além de servir como refúgio, a fazenda também passa a abrigar histórias como a de Hope, que ganhou uma nova chance de vida.

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ANDRÉ MARQUES/ADOÇÃO/ÉGUA
Cultura
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