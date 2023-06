Programa Silvio Santos completa 60 anos: atração foi a maio concorrente da história da TV Globo

O Programa Silvio Santos completou 60 anos no ar na última sexta-feira, 2, mas foi neste domingo, 4, que a programação ganhou uma homenagem. Ao longo da sua trajetória na TV, a atração de auditório do dono do Baú se firmou como um fenômeno de audiência e um eterno concorrente para a TV Globo.

Desde que deixou os domingos da emissora carioca, Silvio Santos passou a disputar Ibope com o maior grupo brasileiro de mídia. Desde 1965 ativa na televisão dos brasileiros, a Globo já enfrentou diversos concorrentes que ameaçaram sua liderança. Mas todos foram sucessos pontuais. A Globo sempre mexia na grade e conseguia sair por cima das disputas que realizada.

Porém, o programa Silvio Santos sempre foi um surpreendente fantasma. Sucessos como "Qual é a Música?", "Porta da Esperança", "Em Nome do Amor" provam que todo telespectador brasileiro já vivenciou um pouco do legado do apresentador.

Segundo informações do site "Na Telinha", após seis décadas, domingo é o dia de maior faturamento do SBT. Por 60 anos, o Programa Silvio Santos brigou pela audiência, virou sinônimo de domingo e um fenômeno da comunicação, tornando-se sempre o maior concorrente da TV Globo.

