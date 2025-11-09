Cindy Lauper, Soundgarden e mais: conheça os artistas que entraram para o Hall da Fama do Rock
Um grupo de 12 músicos e bandas passou a integrar o Hall da Fama do Rock. A lista de 2025 foi anunciada no sábado, 8, em cerimônia no Peacock Theater, em Los Angeles, nos Estados Unidos.
O evento trouxe tributos, discursos e performances de artistas como Soundgarden, Outkast, Cindy Louper e Avril Lavigne, além de inúmeros convidados.
Para que pudessem entrar no hall da fama do rock, os músicos tinham de ter lançado seu primeiro hit há, pelo menos, 25 anos.
Veja a seguir quais artistas entraram para a lista de 2025, seus maiores sucessos e quem apresentou cada um deles durante a cerimônia.
Artistas do Hall da Fama do Rock 2025
Outkast
- Duo de rap americano que começou na década de 1990. - Hits: "Hey Ya", "Ms. Jackson" e "Roses". - Apresentados no evento por: Donald Glover. A performance teve como convidados Big Boi, Janelle Monáe, JID, Doja Cat, Killer Mike e Sleepy Brown.
Bad Company
- Banda de rock inglesa formada na década de 1970. - Hits: "Feel Like Makin Love", "Cant Get Enough" e "Bad Company". - Apresentados no evento por: Mick Fleetwood. O baterista do Bad Company, Simon Kirke, foi acompanhado por Nancy Wilson, do Heart, e Joe Perry, do Aerosmith, nas guitarras, e pelo vocalista do Black Crowes, Chris Robinson, nos vocais.
Cyndi Lauper
- Cantora e compositora americana cuja carreira solo começou no início dos anos 1980. - Hits: "Girls Just Wanna Have Fun", "Time After Time" e "True Colors". - Apresentada no evento por: Chappell Roan. Lauper apresentou uma coletânea de seus sucessos, incluindo duetos com Avril Lavigne, Raye e Salt-N-Pepa.
Soundgarden
- Banda de rock americana formada em 1984. - Hits: "Black Hole Sun", "Fell on Black Days" e "Outshined". - Apresentados no evento por: Jim Carrey. Os membros do Soundgarden se apresentaram com Taylor Momsen e Brandi Carlile, que assumiram o papel do falecido vocalista Chris Cornell. A filha de Cornell, Toni, também fez uma performance com Nancy Wilson.
Salt-N-Pepa
- Grupo de rap americano formado na década de 1980. - Hits: "Push It", "Lets Talk About Sex" e "Shoop". - Apresentados no evento por: Missy Elliott. O grupo apresentou um apanhado de seus sucessos com uma aparição especial de En Vogue.
Chubby Checker
- Cantor americano que estreou na década de 1950. - Hits: "The Twist", "Limbo Rock" e "Lets Twist Again". - Participação no evento: tributo aconteceu em vídeo. Checker entrou remotamente para participar da cerimônia.
Joe Cocker
- Cantor inglês começou a lançar discos na década de 1960 e faleceu em 2014. - Hits: "You Are So Beautiful", "Up Where We Belong" e "With a Little Help From My Friends." - Apresentados no evento por: Bryan Adams. Tributo feito por Teddy Swims, Tedeschi Trucks Band, ao lado de Adams, Lauper, Chris Robinson e Nathaniel Rateliff, que subiram ao palco para uma interpretação de "With A Little Help from My Friends."
The White Stripes
- Banda de rock americana formada na década de 1990. - Hits: "Seven Nation Army", "Were Going to Be Friends" e "Doorbell". - Apresentados no evento por: Iggy Pop. Homenageados com performance de Olivia Rodrigo, Feist e Twenty One Pilots.
Warren Zevon
- Cantor e compositor americano que estreou com disco solo no início dos anos 1970 e faleceu em 2003. - Hits: "Lawyers, Guns and Money", "Werewolves of London" e "Keep Me in Your Heart". - Introduzido por: David Letterman. Homenageado com performance do The Killers.
Participações em vídeo
Carole Kaye
- Baixista americana que participou da gravação de dezenas de sucessos a partir da década de 1950. - Hits: "Good Vibrations", do The Beach Boys, "These Boots are Made for Walkin", de Nancy Sinatra, "The Way We Were", de Barbra Streisand.
Thom Bell
- Produtor musical e compositor americano que iniciou carreira nos anos 1960 e faleceu em 2022. - Hits: "La-La (Means I Love You)", dos Delfonics, "The Rubberband Man", dos Spinners, "You Make Me Feel Brand New", dos Stylistics.
Nicky Hopkins
- Tecladista que gravou em dezenas de sucessos a partir da década de 1960 e faleceu em 1994. - Hits: "Revolution", dos Beatles, "Sympathy for the Devil", dos Rolling Stones, "You Are So Beautiful", de Cocker.
Lenny Waronker
- Produtor e executivo da indústria da música dos Estados Unidos, com carreira iniciada nos anos 1970. - Hits de artistas que ele produziu ou contratou: "Chuck Es in Love", de Rickie Lee Jones, "Purple Rain", de Prince, "Losing My Religion", do R.E.M.
