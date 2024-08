Chacina da Terra Firme será tema de filme paraense feito com moradores do bairro

Um filme que vai mostrar a história de luta e resistência de famílias afetadas pela chacina da Terra Firme. Essa é a proposta do longa-metragem ‘Flashdance TF’, do diretor paraense Ismael Machado, que irá retratar as consequências do evento violento nas vidas de personagens fictícios e interpretados por paraenses.

As filmagens do longa já começaram e acontecem em diversos locais de Belém, incluindo o próprio bairro da Terra Firme. De acordo com o diretor e roteirista do filme, a ideia surgiu anos após o episódio violento da chacina, em um momento no qual ele se conectou com diversos projetos culturais realizados em Belém.

“Eu conheci o pessoal do cineclube TF e nós fizemos um curta, do edital ponto e pontões de cultura, chamado ‘Amor Tem Cheiro de Pimenta Cominho’, com uma personagem de lá. Eu então fui conhecendo o pessoal que fazia dança e outros tipos de arte do bairro, e eu achei muito impactante tudo isso e então me veio a ideia do filme. Ele se passa 1 ano depois da chacina, com uma família que perdeu o pai e tenta sobreviver, no corre, no cotidiano e com a arte ao mesmo tempo. Então tem toda uma coisa dessa família se reencontrar e tendo este momento da milícia sempre presente, a violência e o impacto que ela dá”, explica o Ismael Machado.

Ainda segundo Ismael, o filme será uma história de drama e apesar de trazer a temática da chacina, não terá a violência como o foco narrativo das cenas.

“A violência nunca será gráfica, ela está presente, mas nunca aparece no peso, tem a consequência dela para os personagens e tem vários personagens que são afetados por essa violência, mas ela nunca é explícita, nada da pornografia da violência”, ressalta o diretor.

Uma das curiosidades sobre o longa é que boa parte do elenco é constituído de moradores da Terra Firme, que nunca haviam atuado antes. Os atores recém-formados tiveram como professor o preparador elenco de Claudio Barros, que realizou um intenso processo imersivo com todos.

O diretor Ismael Machado (meio) ao lado do preparador de elenco Claudio Barros e a diretora assistente Izabella Faya (Foto: Ismael Machado)

“Desde o início a vontade do diretor era trabalhar com não atores, pessoas da terra firme e para abraçar essa ideia, seria necessário um tempo longo de preparação, porque o não ator precisa saber se comportar como um personagem. A gente começou a preparação com 4 semanas de antecedência, 8 horas por dia, com todos eles, intenso mesmo, pra que eles pudessem estar como estão hoje, dominando o que estão fazendo. Foram muitas dinâmicas, exercícios, teve todo um processo delicado para eles estarem seguros do que estão fazendo no set de filmagem”, destaca Claudio.

A protagonista do filme, Greyce, será interpretada pela moradora da Terra Firme, Alice Romero. Participando pela primeira vez das gravações de um longa-metragem, a jovem expressa muita felicidade de gratidão pelo projeto.

“Tá sendo único, totalmente especial, principalmente com as pessoas que eu tenho trabalhado, o Flashdance TF é um projeto que eu tenho um carinho muito grande por todas as pessoas que estão trabalhando nele, principalmente os atores, por serem iniciantes”, comenta a atriz.

Ismael Machado (meio) ao lado dos atores Alice Romero e Mytcho Silva (Foto: Ivan Duarte)

Mytcho Silva, também morador da Terra Firme, vive JP, o irmão de Greyce na trama. Dançarino e atuante em diversos movimentos do hip-hop em Belém, ele afirma que vive um momento especial da carreira.

“É uma sensação única, indescritível. É difícil fazer isso, mas ao mesmo tempo é libertador libera a gente de uma forma que a gente nem consegue explicar direito. É sobre estar com pessoas que a gente gosta e conheceu recentemente, é um projeto novo pra gente, tá sendo incrível e maravilhoso”, pontua o ator.

Sinopse

Flashdance TF vai contar a história da família de Greyce, que perde o pai como uma das vítimas da Chacina que assassinou dezenas de pessoas no bairro da Terra Firme. Ao lado de seu irmão JP, a jovem irá formar um minigrupo de dança que sonha em viver da arte do streetdance, enquanto luta para sobreviver em um cenário de pobreza e de violência, pela constante ameaça da milícia no bairro.

Lançamento

As gravações do filme Flashdance TF, em Belém vão até o dia 25 de agosto com expectativa de conclusão para o ano que vem. Segundo Ismael Machado, a ideia é que o filme percorra festivais de cinema pelo Brasil no segundo semestre de 2025.

O filme é uma realização da produtora paraense Floresta Urbana e tem o apoio do edital Ancine Novos Realizadores, projeto de 2022 que envolveu produtoras audiovisuais de diversas regiões do país.