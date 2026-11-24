Zezé Di Camargo não parece aceitar tão facilmente a despedida de Chitãozinho e Xororó dos palcos. Na última segunda-feira (23), o cantor usou as redes sociais para lamentar a decisão da dupla e pedir que os colegas reconsiderem a chamada aposentadoria. Enquanto isso, os fãs paraenses ainda terão a oportunidade de acompanhar os artistas juntos em Belém, em abril de 2027, durante a turnê de despedida, que terá participação da dupla Jorge e Mateus.
VEJA MAIS
Em um vídeo publicado no Instagram, Zezé falou sobre a importância de Chitãozinho e Xororó para a música sertaneja e para sua própria trajetória.
"Tem alguns brasileiros que a gente queria que eles fossem imortais: Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Ayrton Senna e outros mais. E eu, com certeza, colocaria Chitãozinho e Xororó na profissão deles também, como imortais. É claro que todo mundo chega um momento que tem que parar, como estão falando, curtir um pouco a família. Vai chegar também o meu momento, claro... de todos nós", disse.
O sertanejo também destacou a relação de amizade construída com os artistas ao longo dos anos, mas ressaltou que continua sendo admirador do trabalho da dupla, mesmo após dividir palcos e projetos musicais com eles.
"Tenho o privilégio de ser amigo de vocês hoje, participar várias vezes do mesmo palco, cantar juntos, fizemos vários trabalhos juntos, mas nunca deixei de ser fã", declarou.
Zezé fez um apelo para que Chitãozinho e Xororó reconsiderem a decisão durante o período que antecede a turnê de despedida. O cantor afirmou que, assim como ele, outros admiradores esperam ter a oportunidade de acompanhar o trabalho dos artistas por mais tempo.
"Mas Chitãozinho e Xororó, nós que somos fãs, a gente espera que vocês repensem nesse período, voltem atrás nessa decisão de vocês e nos dê ainda o privilégio de curtir essas vozes maravilhosas, esse trabalho lindo que vocês fizeram ainda por muito mais tempo do que vocês imaginam. Que Deus abençoe vocês e obrigado sempre pelo que vocês fizeram para a música sertaneja. Deus abençoe muito vocês. Respeitamos a decisão, mas estamos aqui na iminência de convencê-los do contrário, para continuar mais um bom tempo com a gente. Beijo para os dois, amo vocês", completou.