Zezé Di Camargo faz 'apelo' para que Chitãozinho e Xororó continuem nos palcos

A manifestação do sertanejo foi publicada na última segunda-feira (23); Belém está entre as cidades que receberão a turnê de despedida

Zezé Di Camargo não parece aceitar tão facilmente a despedida de Chitãozinho e Xororó dos palcos. Na última segunda-feira (23), o cantor usou as redes sociais para lamentar a decisão da dupla e pedir que os colegas reconsiderem a chamada aposentadoria. Enquanto isso, os fãs paraenses ainda terão a oportunidade de acompanhar os artistas juntos em Belém, em abril de 2027, durante a turnê de despedida, que terá participação da dupla Jorge e Mateus.

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Em um vídeo publicado no Instagram, Zezé falou sobre a importância de Chitãozinho e Xororó para a música sertaneja e para sua própria trajetória.

"Tem alguns brasileiros que a gente queria que eles fossem imortais: Pelé, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Ayrton Senna e outros mais. E eu, com certeza, colocaria Chitãozinho e Xororó na profissão deles também, como imortais. É claro que todo mundo chega um momento que tem que parar, como estão falando, curtir um pouco a família. Vai chegar também o meu momento, claro... de todos nós", disse.

O sertanejo também destacou a relação de amizade construída com os artistas ao longo dos anos, mas ressaltou que continua sendo admirador do trabalho da dupla, mesmo após dividir palcos e projetos musicais com eles.

"Tenho o privilégio de ser amigo de vocês hoje, participar várias vezes do mesmo palco, cantar juntos, fizemos vários trabalhos juntos, mas nunca deixei de ser fã", declarou.

Zezé fez um apelo para que Chitãozinho e Xororó reconsiderem a decisão durante o período que antecede a turnê de despedida. O cantor afirmou que, assim como ele, outros admiradores esperam ter a oportunidade de acompanhar o trabalho dos artistas por mais tempo.