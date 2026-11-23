O cantor paraense Wanderley Andrade voltou a viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira (23), após ser flagrado em uma situação inusitada em um aeroporto. Espontâneo, o artista chamou a atenção ao circular pelo local utilizando uma mala motorizada, cena registrada por internautas e compartilhada na internet. Segundo a web, a situação ocorreu no Aeroporto Internacional de Belém no pré-embarque do artista.