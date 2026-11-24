Uma ficada nos bastidores do “Dança dos Famosos” foi revelada por Bianca Andrade durante uma entrevista. Eliminada recentemente da competição do “Domingão com Huck”, a influenciadora contou que beijou uma mulher do elenco. A declaração foi feita na última segunda-feira (23), durante participação no programa “Blogueirinha Entrevista”, do Multishow.
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Durante a conversa, Blogueirinha perguntou se Bianca havia ficado com o surfista Pedro Scooby, também participante da competição. A influenciadora negou e a apresentadora passou a citar outros nomes do elenco para tentar descobrir quem seria a pessoa.
"No Dança dos Famosos você ficou com o [Pedro] Scooby? Foi outra pessoa? Mentira. Foi o Livinho?", perguntou Blogueirinha. Bianca balançou a cabeça, indicando que teria ficado com outra pessoa.
"Então foi o Scooby. Peguei. Léo Foguete? É o Scooby, você falou diferente", insistiu a apresentadora, que recebeu novas negativas.
Na sequência, Blogueirinha perguntou se a pessoa seria uma mulher. Bianca não negou. A apresentadora chegou a mencionar a atriz Bruna Griphao, mas a influenciadora descartou o nome.
Após a entrevista, internautas começaram a especular sobre a identidade da participante nas redes sociais, especialmente no X (antigo Twitter). Entre os nomes comentados pelos usuários está o da atriz Giovana Cordeiro. Até o momento, Bianca não confirmou a informação.