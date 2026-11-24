Quem foi? Bianca Andrade revela beijo com mulher do Dança dos Famosos

Influenciadora negou affair com Pedro Scooby e confirmou que ficou com outra pessoa da competição

Revelação foi feita no Multishow, após Blogueirinha questionar rumores de affair de Boca Rosa com Pedro Scooby ( Foto: Reprodução/ Multishow )

Uma ficada nos bastidores do “Dança dos Famosos” foi revelada por Bianca Andrade durante uma entrevista. Eliminada recentemente da competição do “Domingão com Huck”, a influenciadora contou que beijou uma mulher do elenco. A declaração foi feita na última segunda-feira (23), durante participação no programa “Blogueirinha Entrevista”, do Multishow.

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Durante a conversa, Blogueirinha perguntou se Bianca havia ficado com o surfista Pedro Scooby, também participante da competição. A influenciadora negou e a apresentadora passou a citar outros nomes do elenco para tentar descobrir quem seria a pessoa.

"No Dança dos Famosos você ficou com o [Pedro] Scooby? Foi outra pessoa? Mentira. Foi o Livinho?", perguntou Blogueirinha. Bianca balançou a cabeça, indicando que teria ficado com outra pessoa.

"Então foi o Scooby. Peguei. Léo Foguete? É o Scooby, você falou diferente", insistiu a apresentadora, que recebeu novas negativas.

Na sequência, Blogueirinha perguntou se a pessoa seria uma mulher. Bianca não negou. A apresentadora chegou a mencionar a atriz Bruna Griphao, mas a influenciadora descartou o nome.