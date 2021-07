Óleo ou álcool em gel? Saiba quem é o ‘Besuntado’ de Tonga das Olimpíadas

A abertura oficial dos Jogos Olímpicos aconteceu nesta sexta-feira (23), em Tóquio, e o que chamou atenção dos telespectadores foi o “Besuntado de Tonga”. Com um físico escultural e muito brilhoso, Pita Nikolas Taufatofua, o porta-bandeira da delegação do país da Oceania, viralizou na Web. As informações são do UOL.

O atleta de 37 anos é lutador de taekwondo e esquiador cross-country. Em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, ele ficou famoso por desfilar pela competição com o corpo seminu e brilhoso. Provavelmente, Pita fica dessa forma após ser besuntado de óleo corporal. E parece que ele queria repetir o feito novamente.

Nas redes sociais, os internautas brincaram novamente com o atleta e questionaram se ele estava besintado de óleo ou álcool em gel.

Pita foi o primeiro atleta de Tonga a conseguir se classificar para competir nos Jogos Olímpicos, em 2016. No entanto, ele não conseguiu conquistar nenhuma medalha na competição.