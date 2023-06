'Não me esculachem', diz Fábio Assunção ao pedir ajuda em trabalho da universidade

Fábio Assunção, que cursa Ciências Sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC, pediu ajuda na web para realizar um trabalho acadêmico.

No stories do seu perfil no Instagram, ele explicou como os seus seguidores poderiam contribuir com a pesquisa: "Galera, é o seguinte, me ajuda. Eu estou fazendo um trabalho que é para a faculdade e preciso fazer uma pesquisa qualitativa de satisfação e ai eu estou escolhendo como tema o que vocês acham do meu trabalho. Não me esculachem, por favor! Enfim, é só clicar no link e responder lá!".

O ator e estudante explicou que o trabalho necessitava de uma pressa, já que esstava fazendo na própria faculdade. Ou seja, existia a necessidade dos seguidores respoderem em um prazo de 20 minutos.

Em seguida, ele postou um resultado parcial, que apontava 68% dos votantes disseram que ele era insuportável nas telas. Fábio pediu então, que as pessoas continuassem votando.