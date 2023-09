'Não botou nada?' pergunta Ana Maria sobre seios de Mariana Ximenes

Mariana Ximenes teve que responder ao vivo uma pergunta indiscreta de Ana Maria Braga se seus seios eram naturais ou não. "De onde vieram aqueles peitões da Gilda? Menina, é tudo natural? Não botou nada? Não encheu nada?", questionou a apresentadora, referindo-se à personagem de Mariana na novela "Amor Perfeito" (TV Globo).

Mariana Ximenes levou nas esportiva e respondeu que não tem silicone. "Isso aí ainda não. Foi mamãe e papai", respondeu, rindo. "Foi a genética", completou Tati Machado.

Mariana e Tati Machado também fizeram piada com Ana Maria, que usava um decote generoso. "Hoje você tá no 'vai peitar' também, né, Ana?", perguntou Tati Machado. "Eu ia receber visita e falei: 'Não posso ir com pouco peito'", respondeu a apresentadora. "Poderosa! Tá uma beleza. Tá sensacional a comissão de frente", elogiou a atriz.

Mariana Ximenes ganhou um bolo de aniversário em formato de seios com a frase "vai peitar?" de Camila Queiroz, que interpretou a rival Marê na novela.