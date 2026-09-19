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MC Poze anuncia que será pai pela sétima vez e revela sexo do bebê

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, cantor revelou que espera uma menina que se chamará Lavínia; mãe do bebê não teve a identidade divulgada.

O Liberal
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MC Poze do Rodo possui filhos com Viviane Noronha, Isabelly Pereira, Myllena Rocha e Ana Beatriz Nascimento (Reprodução)

O cantor Marlon Brendon, conhecido como MC Poze do Rodo, comunicou em transmissão ao vivo nas redes sociais que será pai de uma menina, que receberá o nome de Lavínia. A criança será a sétima filha do artista. A identidade da mãe não foi informada.

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O histórico familiar do cantor inclui seis filhos de diferentes relacionamentos:

  • Júlia (7 anos), Miguel (5 anos) e Laura (4 anos): Nascidos durante a união com a influenciadora digital e empresária Viviane Noronha, encerrada em novembro de 2025.
  • Enzo (7 anos): Filho com Ana Beatriz Nascimento, fruto de relacionamento anterior ao início da carreira pública do cantor. A confirmação da paternidade ocorreu em 2026, após repercussão do caso e realização de testes de DNA.
  • Jade (2 anos): Filha da influenciadora digital Isabelly Pereira.
  • Manuela (2 anos): Filha da influenciadora digital Myllena Rocha.

Natural da comunidade do Rodo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Marlon Brendon iniciou projeção nacional em 2019 com o lançamento de composições como Tô Voando Alto e Os Coringas do Flamengo, que acumulam execuções em plataformas de streaming como Spotify e YouTube.

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