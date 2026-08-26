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Internautas dizem que Fiuk está 'fora de si' e ele revela 'suspeita' de autismo; entenda

Nas últimas semanas, algumas pessoas alegaram que o cantor estaria "fora de si" após ter publicado um vídeo chorando no banheiro e reclamando

Victoria Rodrigues
fonte

Fiuk revelou que tinha medo de julgamentos da própria família. (Foto: Reprodução/ Instagram @fiuk)

Fiuk decidiu publicar um vídeo para contar aos seus seguidores, nesta terça-feira (25), que suspeita estar no espectro autista após analisar alguns detalhes e acontecimentos da juventude. O conteúdo surgiu logo após diversos fãs do artista apontarem que ele estaria "fora de si", após Fiuk postar um reels chorando no banheiro e desabafar sobre dificuldades financeiras.

"Cansei de parecer o que eu não sou. Cansei de tentar me encaixar para fazer parte de algum grupo. Eu não sou quem eu pensava que eu fosse (...) Eu descobri, de uns anos para cá, que, possivelmente, estou no espectro autista. Ainda não tive coragem de fazer o diagnóstico. Eu comecei, mas não terminei. Porque tinha medo que as pessoas me olhassem diferente", explicou o filho do cantor Fábio Jr. nas redes sociais.

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Fiuk associou o possível diagnóstico de autismo à carreira de ator

Ao longo do relato, o artista destacou que sua possível condição do espectro autista pode estar associada à carreira de ator. "Eu não podia falar o que eu estava pensando direito, senão eu era considerado louco, mesmo dentro de casa (...) Hoje eu entendo por que eu protagonizei novelas das principais emissoras do país. Hoje eu entendo por que eu me identifico com a atuação, que sempre me ajudou muito", ressaltou Fiuk.

No final do vídeo, o cantor alertou as pessoas que convivem com o autismo e sentem medo de julgamentos. "Você que se sente sozinho, você que foi contestado a vida inteira, que duvidaram de você a vida inteira, se abre comigo. Me manda uma mensagem, porque só de falar, você vai tirar peso de você. Não tenta parecer o que você não é para se encaixar em algum lugar. Seja você", concluiu o filho de Fábio Jr.

O que é Autismo?

Comumente apenas chamado de "Autismo", o Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição que afeta o desenvolvimento do cérebro e costuma causar comportamentos diferentes em relação à comunicação e à interação social, segundo o Ministério da Saúde. Nesse sentido, o autismo pode se manifestar de forma diferente em cada pessoa, seja criança, jovem ou adulto. Alguns possuem mais sinais do que outros e existem casos do espectro que exigem maior apoio e cuidados no dia a dia. 

Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, existem alguns sinais da condição que podem ser percebidos. São eles:

  • Ausência de contato visual ou expressões faciais;
  • Não responder ao nome até os 12 meses;
  • Atraso na fala ou regressão de habilidades já adquiridas;
  • Pouco ou nenhum interesse por interações sociais;
  • Comportamentos repetitivos (como balançar o corpo ou alinhar objetos);
  • Resistência a mudanças na rotina;
  • Hiper ou hipossensibilidade a sons, luzes, texturas.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em O Liberal)

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