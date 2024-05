Gabriela Prioli fala sobre morte precoce do pai em acidente: ‘Abriu um buraco no meu coração’

A advogada Gabriela Prioli, que integra o time de apresentadores do programa “Saia Justa”, da GNT, se emocionou ao falar da filha Ava, de um ano e cinco meses, e também da relação com a própria mãe, Marta, durante uma entrevista ao Conversa com Bial na última quinta-feira (23/5). Ela mencionou que Marta não conseguiu desfrutar completamente da infância dos filhos após o pai de Gabriela, o contador Francisco Della Vedova, morrer em um grave acidente de carro.

“Tenho memórias que acho que minha consciência editou para evitar um pouco a dor. O carro que estávamos virou na contramão da rodovia e minha mãe teve que nos tirar de dentro dele. A minha lembrança é muito silenciosa e ela nos pegando", contou a advogada a Pedro Bial.

Gabriela relembrou quando soube a notícia que o pai tinha falecido. Na época, Marta, orientada por uma familiar médico, decidiu dar banhos nos filhos, para perceber se as crianças estavam machucadas pelo acidente.

"Banheira era uma coisa que não existia na nossa realidade e na casa da minha tia tinha. Para tirar nossa roupa sem nos assustar ainda mais, ela falou: 'Vamos tomar um banho de banheira?'”, contou.

O pai de Gabriela morreu instantaneamente no acidente. A mãe da advogada foi quem deu a notícia aos filhos, que tinham na época seis e quarto anos. "Acho que nunca vou esquecer. Ela falou que estava muito difícil cuidar do papai aqui e os médicos o transferiram para o hospital do céu", relembrou emocionada.

“Lembro de pensar: 'Meu pai morreu' e automaticamente falar: 'Não, é o nome do hospital'. E o meu irmão perguntou: 'Ele morreu, mãe?', ela disse que sim e aí abriu um buraco em meu coração que existe até hoje. Não consigo falar dele sem chorar”, complementou Gabriela.