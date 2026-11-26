O aniversário de Sol de Maria, filha de Francisco Gil e neta da cantora Preta Gil, foi celebrado pelo músico nas redes sociais. Na última quarta-feira (25), quando a menina completou 11 anos, o artista publicou um álbum de fotografias ao lado da filha e dedicou uma homenagem à data.
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Entre os registros escolhidos, está uma imagem da viagem a Alter do Chão, no Pará, onde os dois passaram a virada de 2025 para 2026 ao lado da atriz e ex-BBB Alane Dias, namorada de Francisco e madrasta da menina.
Na publicação, o cantor destacou o amor pela filha e acompanhou o crescimento dela. “Esse amor que só cresce é também o amor que me salva e me engrandece desde que você nasceu”, escreveu.
Francisco também desejou que Sol de Maria continue construindo a própria trajetória com liberdade e felicidade. Ao final, relembrou um trecho de uma letra escrita pela menina: “O mundo tem cor e também muito amor, mas o meu amor no mundo é você”.