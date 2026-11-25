Alane Dias celebra aniversário de 11 anos da enteada Sol de Maria

Atriz paraense publicou homenagem à enteada, que ganhou uma festa surpresa organizada com a presença de familiares ( Foto: Instagram/ alane )

A atriz paraense e ex-BBB Alane Dias participou da festa surpresa de 11 anos de Sol de Maria, na última terça-feira (24). A comemoração reuniu amigos e familiares da menina, entre eles a mãe, Laura Fernandez, e o pai, Francisco Gil, namorado de Alane. Os registros do aniversário foram compartilhados nas redes sociais.

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Em um dos vídeos publicados por Laura, familiares e amigos aparecem reunidos para cantar parabéns. Alane participa da comemoração, acompanhando a música com pulos e animação. A atriz também publicou um story parabenizando a enteada. “Te amo muito, Solzinha! Viva você e seu mundo iluminado cheio de personalidade. Conte comigo para sempre”, declarou.

Única neta da cantora Preta Gil, Sol recebeu homenagens dos familiares na internet. Laura publicou uma declaração para a filha, destacando a relação entre as duas. “Hoje o amor da minha vida completa duas mãos e um dedo: 11 anos. Mais de uma década sendo sua mãe e eu ainda não consigo mensurar, muito menos explicar, esse amor”, escreveu.