Filho de Chico Anysio diz que pai não deixou herança e suspeita de roubo

Um dos filhos de Chico Anysio, Nizo Neto, declarou que o pai não deixou herança para ele. Nizo falou durante a participação no Plugado Podcast. O ator, que também é roteirista, surpreendeu ao contar que o humorista não deixou bens. Chico Anysio morreu em 2012.

“Tenho um livro que meu pai me deixou como herança. Aliás, foi a única coisa decente que ele me deixou como herança. Meu pai não deixou bens. Nada. Tem atores que fizeram muito menos sucesso que ele e deixaram R$ 30 milhões”, afirmou Nizo Neto.

Para Nizo, os bens do humorista foram mal administrados, ou podem ter sido roubados. “O cara não deixar nada de material é muito estranho. Incompetência de administração. Foi muito roubado, com toda a certeza. Não conferia nada, não vi nada, confiava em todo mundo. Era é um péssimo homem de negócio”, completou.

“A herança que ele me deixou, fora o legado, foram pastas e pastas de textos da época do rádio, no período entre 50 e 60 anos, com esquetes com piadas de referências da época, que ele escreveu com 16, 17 anos”, confessou Nizo. Ele pretende lançar um livro com os textos que herdou do pai.